FOTO - internet

Agresi se Írán bude rozhodně bránit

Írán se bude rozhodně bránit vojenské i hospodářské agresi. Prohlásil to včera v Bagdádu, kde je na návštěvě, šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf. Evropské státy, které chtějí zachovat dohodu o íránském jaderném programu, podle něj musí pro zachování této dohody udělat víc než dosud.

Zaríf se vyjádřil v době stupňujícího se regionálního napětí vyvolaného bezdůvodným posilováním americké vojenské přítomnosti v Perském zálivu. Příčinou problémů je loňské odstoupení USA od mezinárodní jaderné dohody, po němž Washington obnovil proti Íránu hospodářské sankce. Evropští signatáři chtějí dohodu zachovat. Zaríf včera řekl, že Írán si přeje vyrovnané vztahy se sousedními státy a že navrhuje podpis dohody o vzájemném neútočení. Počínání USA označil za krajně nebezpečné. »Posilování americké přítomnosti v naší oblasti je krajně nebezpečné a je to hrozba pro mezinárodní mír a bezpečnost. Je třeba to řešit,« řekl Zaríf, jehož citovala íránská agentura IRNA.

Spojenec Irák

Irák je íránským spojencem a se Zarífem jednal jeho ministr zahraničí Muhammad Alí Hakím. Prohlásil, že Bagdád je připraven být prostředníkem v jednání Íránu a USA a že nevěří v užitečnost ekonomické blokády. Navíc USA v minulých dnech poslaly do Perského zálivu letadlovou loď, další bojová letadla a hodlají svůj kontingent posílit o 1500 vojáků. Prezident Hasan Rúhání v sobotu navrhl, že by Írán mohl o jaderné dohodě uspořádat referendum. Výsledek by posloužil vládě jako základ pro rozhodnutí o případném obohacování uranu na vyšší úroveň. Dohoda z roku 2015 to zakazuje a Írán podle ní nemá obohacovat na více než 3,67 procenta.

Apel na rozum

Poradce íránského armádního velení generál Mortezá Korbání, kterého citovala agentura Mízán, v sobotu uvedl, že Írán může americké válečné lodě »poslat ke dnu«. »Amerika vysílá do regionu dvě válečné lodě. Pokud se dopustí i nejmenší hlouposti, pošleme ty lodě ke dnu i s jejich posádkami a letadly s pomocí dvou raket nebo nových tajných zbraní,« řekl. Dodal, že věří, že »rozumní Američané a zkušení američtí velitelé« nedovolí americkým radikálům začít válku. Jeden z velitelů íránských revolučních gard Gholámalí Rašíd v sobotu prohlásil, že bezpečnost trasy ropných tankerů souvisí s tím, zda bude moci Írán vyvážet svou ropu. »Není možné hovořit o bezpečnosti a stabilitě v Perském zálivu a Hormuzském průplavu bez ohledu na zájmy íránského národa včetně exportu íránské ropy,« citovala jeho slova agentura Fars.

(ava, čtk)