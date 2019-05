FOTO - Pixabay

Půda si zaslouží zvláštní ochranu

Zemědělci by měli mít v budoucnu při koupi půdy přednost před spekulanty. Upravit to má zásadní novela zákona o půdě, kterou ministerstvo zemědělství chystá nejpozději do roka. »Půdní fond si musíme chránit,« uvedl ve včerejším diskusním pořadu ČT Otázky Václava Moravce ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

»Půda si zaslouží zvláštní ochranu... Rozhodně by měli mít zemědělci možnost si půdu koupit před spekulanty,« řekl v debatě ministr, když reagoval na podnět prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska. Ten poukázal na to, že je třeba řešit zákon o půdě přijatý v roce 1992. »Je v katastrofálním stavu. Žádná země si nedovolí, co jsme si dovolili my. U nás půdu skoupilo aspoň 30-40 procent spekulantů, kteří s ní dneska fungují a tlačí na cenu. Koupili ji za pár haléřů a dneska nám zemědělcům ji nabízejí za násobky ceny,« neskrýval kritiku Jandejsek. Jako příklad rozumného nakládání s půdou označil Německo, kde si půdu může koupit jen ten, kdo na ní pracuje, tedy na spekulaci ji nikdo koupit nemůže. »Půda je národní bohatství,« dodal předseda Agrární komory s tím, že se musí zachovat pro příští generace. Úprava zákona by se vztahovala na budoucí případy prodeje půdy.

»Samozřejmě, že půda si zaslouží zvláštní ochranu. Konečně i z nejvyšších vládních míst zaznívá to, co my říkáme léta,« reagoval pro náš list někdejší člen zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Josef Šenfeld (KSČM), podle něhož je ochrana půdy na západ od nás daleko vyšší než v ČR. »Jako poslanecký klub KSČM jsme navrhovali zákon o pachtu, aby ti, kdo hospodaří na půdě s péčí řádného hospodáře, měli právně zajištěno pokračování pronajímání půdy. Ale žel to neprošlo.« Šenfeld je pochopitelně i pro to, aby byli při nákupu půdy upřednostňováni čeští zemědělci.

Ministerstvo zemědělství přistoupí k zásadní novele zákona o půdě. Záměrem se podle šéfa resortu v současnosti zabývají právníci, kteří mimo jiné hodnotí zkušenost Slovenska, kde je omezení prodeje půdy předmětem sporu u tamního ústavního soudu.

Předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík je naopak proti jakýmkoli administrativním překážkám ve volném prodeji půdy. Asociace se proti těmto opatřením bude bránit. Zákon o půdě by podle Stehlíka měl být změněn například tak, aby i ten nejmenší vlastník měl kdykoliv v průběhu nájmu možnost nájem vypovědět, pokud nájemcovo hospodaření prokazatelně snižuje cenu půdy.

Prioritou je kvalita potravin

Pořad se věnoval také kvalitě potravin. Ministr Toman zdůraznil, že toto téma je pro ministerstvo zemědělství a jím řízené organizace prioritní, aby se v ČR kupovaly stejné potravinářské výrobky ve stejné kvalitě jako v západoevropských zemích. »Nemůže být v jedné značce uvedeno, že tam je například 80 procent vepřového masa v lančmítu. Ta samá značka, ten samý obal – je tam 50 procent masa, a ještě drůbežího separátu. A zdůvodňuje se to tím, že český zákazník má jiné chutě. Jestli mi někdo bude tvrdit, že český zákazník má raději drůbeží separát než vepřové maso, nebudu to komentovat,« rozčílil se ministr. Zákazník nesmí být klamán.

Kritický názor na nehoráznou dvojí kvalitu některých potravin má i KSČM. Místopředsedkyně jejího ústředního výboru Kateřina Konečná se jako europoslankyně angažovala v rámci výboru pro životní prostředí v tomto tématu. »Vypracovali jsme k této problematice několik stanovisek, víme, jak v tom tématu pokračovat. Je potřeba otevřít další dvě nařízení, která by mohla pomoct tomu, aby se mohly potraviny volně nakupovat, aby byly daleko lépe značeny, abychom to nadnárodním řetězcům ještě více znepříjemnili. Nechceme, aby se v rámci jedné EU k lidem chovaly tak jako dosud,« uvedla v rozhovoru pro Haló noviny.

Aby se zabránilo dvojí kvalitě potravin, pokračují další úpravy legislativy. Vláda minulé pondělí schválila návrh novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích (zákaz dvojí kvality) a ve finiši jsou práce na novele zákona o významné tržní síle, která bude na vládě předložena do měsíce.

V ČR nejvíce kontrol

Toman se postavil za české dozorové orgány z oblasti potravin, například Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI), které jsou dle něho »jedním z nejlepších dozorových orgánů, což konstatuje i Evropská komise«. To, že se čas od času stahují nekvalitní výrobky z maloobchodu, je právě důkazem toho, že kontroly probíhají, vysvětlil v pořadu. Ministr odmítl, že by kdokoli dozorové orgány ovlivňoval, inspekce pracuje podle principu »padni, komu padni«. Jandejsek potvrdil, že v ČR probíhá nejvíce kontrol z celé EU, a to v celém výrobním řetězci potravin.

Ze 7300 vzorků z ČR, kontrolovaných SZPI, bylo 11,26 procenta nevyhovujících, zato nevyhovujících zahraničních bylo procentuálně více, přinesl ministr zemědělství příklad a ocenil, že minimální procenta záchytu mají české národní značky kvality, například Klasa, Regionální potravina apod. Závadnost potravin dozorové orgány řeší ihned, ubezpečil ministr, a nejedná se o »předvolební akci«, neboť kvalitě potravin se české orgány věnují kontinuálně.

(mh)