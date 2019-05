FOTO - Pixabay

»Jsme sledováni dnes a denně úplně všemi«

Člen sněmovního bezpečnostního výboru za Piráty Tomáš Vymazal nerozumí tomu, proč se Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zabývá jen čínskými komunikačními technologiemi. Ve včerejších Otázkách Václava Moravce České televize poukázal na informace bývalého analytika americké NSA Edwarda Snowdena o tzv. zadních vrátkách v produktech americké společnosti Cisco.

»Nechápu, proč se NÚKIB zabývá jen čínskými produkty, v zásadě se jeví, že je to z toho důvodu, že Američané jsou naši spojenci, takže jim věříme i přesto, že víme, už je to řádka let, co Snowden zveřejnil, že společnost Cisco má také zadní vrátka od americké agentury NSA (Národní bezpečnostní agentura),« uvedl Vymazal s tím, že i USA by si měly zamést před vlastním prahem. Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal v prosinci varování před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE. »Varování NÚKIBu se v zásadě tváří, pokud nebudeme používat produkty Huawei, tak žádný problém neexistuje. A to není pravda,« poznamenal Vymazal.

Senátor Jiří Dienstbier (ČSSD) souhlasil s tím, že by se mělo přistupovat ke všem stejně. Je podle něho otázkou, zda by si Evropa neměla zajišťovat prvky kritické infrastruktury sama, když existují dva evropští výrobci Nokia a Ericsson. Podle předsedy sněmovního bezpečnostního výboru Radka Kotena (SPD) může být Huawei stejně riziková firma jako jiné firmy. »Protože, jak se v minulosti ukázalo, i jiné firmy měly problémy s tím, že do svého hardware si dávaly zadní vrátka, která se dají využít a otevřít,« podotkl a uvedl příklad – »veřejné tajemství«, že prý Windows 10 jsou v podstatě jen terminálem, který shromažďuje informace, »takže já vidím, že jsme sledováni dnes a denně úplně všemi«.

Koten uvedl také další příklad – aplikaci společnosti Apple: »Proč (odborníci) NÚKIB neinformovali o tom, že v telefonech společnosti Apple je nějaká aplikace, která má bezpečnostní chybu? My se to dozvěděli jako bezpečnostní výbor z denního tisku. Chtěli jsme vysvětlení, proč nás o tom NÚKIB neinformoval,« řekl Koten a přiblížil, jak to funguje: Stačí prý, když útočník vytočí »někdy v noci« číslo volaného přes »messenger, který je součástí«, a potom může používat mikrofon, přední a zadní kameru. »To nám přišlo velmi bizarní, že tady tím se NÚKIB vůbec nezabýval.«

Kritickou infrastrukturu by stát měl mít ve svém vlastnictví.

(mh)