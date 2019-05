FOTO - Pixabay

Obvinění za pravdu

Z urážky prezidenta a propagace terorismu viní turecká prokuratura šéfku istanbulské organizace hlavní opoziční Lidové republikánské strany (CHP). Canan Kaftanciogluová kritizuje vládní politiku a byla výraznou tváří místních voleb na konci března. Hájí se svobodou slova.

Politička podle tvrzení prorežimní prokuratury ve svých příspěvcích na Twitteru z let 2012-17 urazila vládu, prezidenta a státní úředníky, šířila nenávist a propagandu teroristické organizace. Státní zastupitelství žádá trest v rozmezí od dvou let a devíti měsíců do 11 let vězení. Kaftanciogluová říká, že její příspěvky na sociální síti nepřekročily zákonnou hranici vymezenou svobodou slova. V jednom z tweetů, který prokuratura považuje za šíření propagandy teroristické organizace, cituje vysoce postaveného člena separatistické Strany kurdských pracujících (PKK), již Ankara vydává za teroristickou. Za urážku státu považuje prokuratura tweet, v němž šéfka CHP v Istanbulu poukázala na smrt 14letého chlapce, jehož při protivládních protestech v roce 2013 do hlavy zasáhl náboj se slzným plynem.

Post istanbulského starosty ve volbách získal nečekaně kandidát CHP Ekrem Imamoglu, ale ústřední volební komise na nátlak vládní Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) diktátora a prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana výsledek s poukazem na nesrovnalosti anulovala. Nové volby v Istanbulu budou 23. června. O vítězi už je, zdá se, jasno.

(ava, čtk)