Smrtící fronta na Everest

Na Mount Everestu zemřeli další dva horolezci. Jedním z nich je Ir a druhý Brit Robin Fisher, který na vrcholu stanul v sobotu ráno, ale zhroutil se při sestupu. Za minulý týden tak na nejvyšší hoře světa zemřelo 10 lidí. V minulých dnech využilo příznivého počasí mnoho výprav, takže se na výstup vytvářela fronta, kterou pak zdržoval sestup těch, kteří už vrchol »dobyli«, a to u nich způsobilo krajní vyčerpání. Fronta se tvořila v tzv. mrtvé zóně pod vrcholem, v mrazu a řídkém vzduchu.

V nynější lezecké sezoně, která začíná v březnu a končí v květnu, v nepálské části Himálají už zemřelo 18 lidí. AFP informuje o deseti obětech za poslední týden. Mrtví jsou čtyři Indové, dále Američan, Rakušan a Nepálec, nově také Fisher (41) a irský lezec (56). Další Ir se zřítil poblíž vrcholu, ale jeho tělo se zatím nenašlo. Fisher se zhroutil při sestupu. »Zemřel slabostí po dlouhém výstupu a těžkém sestupu. Sestupoval se svými šerpy a náhle zkolaboval,« řekl Murari Šarma z expedice Everest Parivar. Průvodci mu dali kyslíkovou lahev a nabídli mu vodu, ale nedokázali ho zachránit. Ir zemřel v pátek na tibetském svahu hory. Na vrchol se mu podařilo dostat, ale později zemřel ve stanu ve výšce 7000 metrů.

Lezecká sezona, v níž je pro výstup vhodné počasí, trvá do konce května. Nepál pro ni letos vydal 381 povolení pro většinou zahraniční horolezce. Povolení stojí 11 000 dolarů (254 000 Kč). S držiteli jde jeden průvodce, což znamená, že se na téže trase v krátkém období několika týdnů ocitne 750 lidí. Nepálskou cestou do pátku lezlo 600 lidí. Dalších 140 lidí dostalo povolení pro výstup z tibetské, tedy severní strany. Letos by mohl na vrcholu nejvyšší hory světa ve výšce 8850 metrů stanout rekordní počet lezců, loni tam vystoupalo 807 lidí.

Garrett Madison z americké horolezecké společnosti Madison, která pomáhá horolezcům, řekl, že mnozí z těch, kdo jdou na Everest, nejsou dobře připraveni ani vybaveni. Nemají dostatečnou podporu, aby se dostali bezpečně dolů. »Kdyby byli členy početnějšího a zkušeného týmu, asi by byli v pořádku, ale pokud mají minimální podporu a nastanou problémy, je těžké se odtamtud dostat,« řekl.

(čtk)