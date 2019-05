FOTO - Pixabay

Zločiny s izraelskými zbraněmi

Izrael prodává zbraně i zemím, které porušují lidská práva. Napsala to organizace Amnesty International (AI) ve své zprávě. Podle ní se izraelské zbraně dostávají do rukou armádám a organizacím, které páchají válečné zločiny.

AI shromáždila informace o izraelském zbrojním exportu za minulých dvacet let a zjistila, že Izrael vyzbrojil kromě jiných Jižní Súdán, Barmu, Filipíny, Kamerun, Ázerbájdžán, Srí Lanku, Mexiko a Spojené arabské emiráty.

Izrael sice podepsal Smlouvu o obchodu se zbraněmi (ATT), která reguluje obchod s konvenční výzbrojí, ale neratifikoval ji.

Izraelský parlament přijal v roce 2007 zákon o dohledu nad zbrojním exportem. Hlavní slovo má podle něj ministerstvo obrany, které také vydává vývozní licence. Norma však nemá klauzuli omezující vývoz v případech nebezpečí, že zbraně budou použity v rozporu s humanitárními nebo mezinárodními zákony. Zakazuje ale obchodovat se zahraničními agenturami, které nedodržují rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o zákazu dodávek zbraní určitým příjemcům.

Špatná kontrola

Amnesty International vycházela ze zpráv dalších organizací chránících lidská práva a z mediálních informací publikovaných ve zmíněných osmi zemích. Proti některým z nich byly vyhlášeny sankce a platí pro ně zbrojní embargo. AI také upozornila, že Izrael vývoz nedostatečně kontroluje a v některých případech nelze dohledat dokumentaci o prodeji v zemích, které izraelské zbraně používají.

Izraelský generál ve výslužbě Uzi Eilam už v minulosti upozornil v jednom svém článku na skutečnost, že na seznamu obchodních partnerů Izraele bylo například jihoamerické Chile v dobách režimu Augusta Pinocheta nebo Jihoafrická republika za apartheidu. Skutečné kontrole exportu zbraní brání údajně to, že rozhoduje malá skupina lidí, z nichž většina patří k rezortu ministerstva obrany.

Nové problematické prodeje zpráva AI spojuje s Barmou, kde je armáda v současnosti viněna z genocidy a náčelník generálního štábu armády, který zbrojní smlouvy s Izraelem uzavřel, je obviněn ze zločinů proti lidskosti. Filipínský režim a policie mají podle AI na svědomí životy 150 000 lidí zabitých bez soudu a obvinění, v Jižním Súdánu byla armáda zapojena do etnických čistek, masakry se děly také na Srí Lance. AI konstatuje, že nedostatečná dostupnost informací o zbrojním prodeji neumožňuje veřejnou diskusi a omezuje také snahu situaci vyjasnit.

Nejasno kolem pušek

Jako příklad uvádí případ izraelských pušek Galil Ace, které jsou ve výzbroji jihosúdánské armády. Bez dokumentace o prodeji nelze zjistit, kdy byly prodány, jaká společnost je prodala ani kolik jich bylo prodáno, stojí ve zprávě AI. »S jistotou můžeme říci pouze to, že platí rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o mezinárodním zbrojním embargu proti Jižnímu Súdánu za etnické čistky, zločiny proti lidskosti, jež zahrnují využívání znásilnění coby válečné metody, a za zločiny vojáků spáchaných na civilistech, a přesto má jihosúdánská armáda k dispozici izraelské pušky Galil,« uvádí AI. Za americkou legislativou podle tvrzení Amnesty International zaostává Izrael o dvacet let a za evropskou o deset let.

Izraelská agentura pověřená kontrolou zbrojního exportu trvá na tom, že před udělením licence se dodržování lidských práv v dané zemi pečlivě ověřuje.

(ava, čtk)