Srovnal nesrovnatelné

Když dva dělají totéž, není to totéž.

Vzpomínáte si na poprask, který vyvolala slova předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslava Vodičky před třemi lety při Terezínské tryzně, tedy při vzpomínkové pietní akci na Národním hřbitově v Terezíně? Pan předseda si dovolil aktualizovat události, které si tam každoročně naše veřejnost připomíná, tedy deportace židů do terezínského ghetta, jejich represe a vraždění a mučení odpůrců nacistického režimu ve věznici gestapa v Malé pevnosti. Zkrátka vyjádřil ve svém projevu nějaký svůj názor.

Na jeho hlavu se ihned snesla ostrá kritika – nyní nehodnotím, zdali oprávněná, či nikoli – například od židovské obce, ale i od části veřejnosti. Podpořeno to bylo Českou televizí a mnohými dalšími médii. Tato páně Vodičkova kritika se dosud nezapomněla, jak jsem se přesvědčila na diskusích i s lidmi levicového přesvědčení.

Letos na Terezínské tryzně 19. května hovořil předseda horní komory parlamentu Jaroslav Kubera, zastupující v politice ODS. Také aktualizoval události staré desítky let, a to způsobem, který vychází z jeho světonázoru. Předseda Senátu řekl: »Jsme lhostejní k opětovnému nárůstu totalitního uvažování, ve kterém tak nepokrytě platí, kdo není s námi, je proti nám, a je potřeba ho umlčet. Vždyť totalita, nesnášenlivost k jiné rase, k jinému názoru, může a má dnes zcela jinou podobu. Třeba zahalenou do slov ekologie, životní prostředí, rovnost pohlaví, politická korektnost a multikulturalismus.«

Osobně s takovým srovnáním nacistické politiky a její realizace (která znamenala 60 milionů mrtvých a stamiliony zbědovaných a nešťastných) s pojmy jako rovnost pohlaví, ekologie a životní prostředí absolutně nesouhlasím a hodnotím to jako nepochopení, co vlastně nacismus a fašismus pro lidskou civilizaci znamenal. Prostě Jaroslav Kubera srovnal nesrovnatelné.

Ovšem jaká byla reakce? Nevšimla jsem si, že by se kolem skandálních Kuberových výroků rozhořela v médiích, konkrétně v televizi, protikuberovská kampaň. Ano, ozvala se Česká ženská lobby, Amnesty International, Greenpeace a Společnost pro trvale udržitelný život ve společném stanovisku, v němž se vyjádřily v tom smyslu, že je nepřijatelné, aby druhý nejvyšší představitel České republiky dával do souvislosti s genocidou prováděnou nacisty témata, jež jsou »od devadesátých let spojována s demokracií«. Žádají od Kubery veřejnou omluvu.

Dodám, že jde ve své většině o emancipační témata (rovnost pohlaví a ohled na životní prostředí jsou toho příkladem, a nejen od devadesátých let), a spojovat je s nacistickou politikou je opravdu nehorázné. Jeden můj brněnský známý se nad tím zamyslel hlouběji a napsal mi, že tato hnutí »v jádru říkají jen to, že – parafráze profesora Kellera – na této planetě existují nejen bohatí, heterosexuální, bílí a protestantští muži. Hnutí, která bojují za to, aby i ženy, děti, všichni ti obyvatelé méně šťastných kontinentů a tak dál byli plnoprávní lidé. Hnutí, která chtějí, aby příroda byla brána i jako naše matka a sestra, a ne jen jako kořist prvního dobyvatele, který se namane«. I když, jak přítel připouští, »v současné době se řada těchto hnutí propadá do třeštivého a hysterického aktivismu«.

Nu, ale zpět k veřejným výrokům Jaroslava Kubery. Ohradily se ještě také asi dvě desítky senátorů. Více nikdo.

Takže když u nás dva dělají totéž, není to totéž.

Monika HOŘENÍ