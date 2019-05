FOTO – Miloš Skácel

Vyšší účast, méně mandátů

I když letošní volby do Evropského parlamentu přinesly vyšší volební účast, než ty před pěti lety, a to i pro KSČM, ve výsledku levice ztratila a mandát do Europarlamentu obhájila pouze Kateřina Konečná, když KSČM získala 6,94 % hlasů. V České republice tyto volby znovu vyhrálo vládní hnutí ANO, bude mít šest europoslanců o dva více než dosud. Získalo 21,18 procenta hlasů.

Druhé místo ve volbách získala ODS se čtyřmi europoslanci, která počet mandátů zdvojnásobila. Získala ODS 14,54 procenta hlasů (7,67 procenta v roce 2014). Třetí místo obsadili Piráti a získali tři europoslance stejně jako koalice Starostů s TOP 09, která o jedno křeslo přišla. Pro Piráty hlasovalo 13,95 procenta voličů (4,78 procenta). Koalice Starostů s TOP 09 spadla na 11,65 procenta (z původních 15,95 procenta). Po dvou europoslancích budou mít SPD a KDU-ČSL, která také jeden mandát ztratila. SPD při své premiéře získala 9,14 procenta hlasů. KDU-ČSL dostala 7,24 procenta (9,95 procenta v roce 2014).

KSČM bude mít jen jednoho europoslance oproti dosavadním třem a to i přes to, že získala početně více hlasů, než v minulých volbách do evropského parlamentu. V celkovém objemu ale klesla na 6,94 procenta (oproti 10,98 procenty před pěti lety). »Děkujeme všem voličům, kteří k volbám přišli, a děkujeme za podporu české levice. Výsledek voleb je velkým závazkem pro nás všechny. A věřím, že většina kandidátů za Českou levici společně ještě neřekla své poslední slovo a do budoucna budou dále pracovat na naší politice a společném úsilí o lepší život nás všech,« řekl po vyhlášení výsledků předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. K letošním evropským volbám přišlo v Česku 28,72 procenta oprávněných voličů. Je to účast o více než deset procentních bodů vyšší než před pěti lety.

Fiasko znamenají tyto volby pro vládní ČSSD, která zastoupení v europarlamentu ztratila, stejně jako Svobodní, kteří také nezískali ani jeden jediný mandát. ČSSD volilo pouze 3,95 procenta lidí (Což znamená ohromný propad oproti minulým 14,17 procenty). Jednomístné zastoupení v Evropském parlamentu ztratili Svobodní, které nyní volilo jen pouhých 0,65 procenta lidí.

Závazky a sliby budeme dále prosazovat

Pro českou levici letošní volby znamenají menší sílu v Evropském parlemantu, to ale podle europoslankyně Kateřiny Konečné nijak neomezuje její budoucí práci, ba naopak. »Moje práce bude nyní o to usilovnější, protože chceme i nadále bojovat a řešit problémy v zájmu České republiky. Prioritou i nadále zůstává rovná kvalita potravin, ale i energetika, nebo problém vlastnictví zbraní, které dosud řešili moji kolegové, a mnohé další« zdůraznila Kateřina Konečná. »V první řadě chci ale poděkovat voličům, za jejich podporu, ale také všem kandidátům za jejich úžasnou týmovou práci i za práci mnoha dalších, kteří naší kampaň podporovali a vedli. A v neposlední řadě i své rodině, která to vše v této době zvládla.« dodala europoslankyně.

(hel)