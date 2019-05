Ilustrační foto - wikimedia commons

Jaderný ledoborec Ural už je na vodě

V petrohradských loděnicích byl o víkendu na vodu spuštěn ledoborec Ural na jaderný pohon, poslední ze tří ledoborců nové generace, které chce Rusko využít na takzvané severní mořské cestě, a zhodnotit tak hospodářský potenciál arktické oblasti.

Informovala o tom agentura Reuters. Trojici plavidel bude podle ní provozovat Rosatomflot, jedna ze společností státní jaderné korporace Rosatom. Trojice největších a nejvýkonnějších ledoborců světa má prorazit led silný tři metry.

Rusko buduje novou infrastrukturu a modernizuje přístavy s výhledem na to, že vlivem teplejších klimatických cyklů by severní mořská cesta mohla být splavná celý rok.

Ledoborec Ural má být předán společnosti Rosatom v roce 2022, kdy mají být další dvě lodě této série, Arktika a Sibir, už znovu v plném provozu. »Všechna tři plavidla hrají zásadní roli v našem strategickém plánu otevřít severní mořskou cestu celoročnímu provozu,« řekl šéf Rosatomu Alexej Lichačov.

Ruský prezident Vladimir Putin si přeje, aby arktická flotila měla do roku 2035 třináct vysoce výkonných ledoborců, přičemž se plánuje, že devět z nich bude na jaderný pohon.

Moskva předpokládá, že trasa z Murmansku u ruských hranic s Finskem podél severního pobřeží Ruska až do Beringovy úžiny u Aljašky by se mohla uchytit, protože doba plavby z Asie do Evropy by se zkrátila.

Americká geologická služba USGS odhaduje, že arktická oblast skrývá 22 procent dosud neobjevených ložisek ropy a zemního plynu. Množství ropy vyčísluje na 412 miliard barelů.

