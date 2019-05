Ilustrační FOTO - Pixabay

Vypořádají se poslanci konečně s rozšířením EET?

Poslance tento týden čekají hned dvě schůze. Na začínající řádné schůzi budou pokračovat mj. ve schvalování novely o elektronické evidenci tržeb (EET), která ji rozšiřuje do dalších oborů podnikání. Zítra se sejdou na mimořádné schůzi k financování sociálních služeb.

Sněmovna nedokončila schvalování vládního návrhu na rozšíření EET do dalších oborů podnikání na minulé schůzi. Poslanci se tehdy nedostali ani k hlasování o jednotlivých poslaneckých pozměňovacích návrzích, jichž se sešlo několik set. Hnutí ANO chce dokončit schvalování novely do pátku. S ČSSD a KSČM se na koaliční radě jeho zástupci dohodli na proceduře, která by to měla umožnit. Místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip po jednání novinářům řekl, že se koalice »dohodla na vstřícnosti v proceduře vůči pozměňovacím návrhům, které schválil rozpočtový výbor«.

Místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

EET už platí například pro obchody a restaurace. Nově by se měla týkat mimo jiné řemeslníků, lékařů a advokátů. Části podnikatelů předloha umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek. Norma rovněž posouvá do nejnižší desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty třeba stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

Ve druhém čtení by poslanci mohli projednat například návrh na růst průměrného důchodu v příštím roce o 900 korun, tedy vyšší, než jak předpokládá zákonná valorizace. Sociální výbor stejně jako rozpočtový výbor doporučily schválení novely.

»Jsem ráda, že novela prošla ve výboru napříč politickým spektrem, protože ta podpora našim důchodcům je opravdu potřebná,« řekla našemu listu místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Zdůraznila, že KSČM dlouhodobě prosazuje, aby byl náhradový poměr u průměrného důchodu k poměrné čisté mzdě alespoň nad 40 procent. Podle Aulické je však nutné začít se bavit také o tom, kde peníze do budoucna brát. »Můžeme se dostat do ne příliš dobré ekonomické situace a měli bychom to, jako zákonodárci, začít řešit,« uvedla.

Sociálním službám hrozí kolaps

Poslanci se budou muset vypořádat také s desítkou předloh, které jim vrátil Senát. Čeká je i opětovná volba zástupce ombudsmanky, v březnu nikoho z navržených kandidátek a kandidátů nezvolili. Prezident Miloš Zeman opět navrhl Stanislava Křečka, kterému skončilo funkční období zástupce ombudsmanky v dubnu, a právníka Zdeňka Koudelku. Senát znovu nabídl právničku Markétu Seluckou a nově bývalého místopředsedu horní komory Jiřího Šestáka.

Schůze by mohla trvat tři týdny a s týdenní přestávkou pro jednání výborů by skončila ve druhé polovině června. Návrh programu schůze čítá 239 bodů. Není pravděpodobné, že by se poslanci stihli vypořádat se všemi.

Zítra odpoledne se poslanci sejdou z podnětu pětice opozičních stran na mimořádné schůzi k financování sociálních služeb. Opozice tvrdí, že jim chybějí asi dvě miliardy korun a hrozí jejich kolaps.

Na sociální služby dostávají kraje na každý rok peníze od ministerstva práce, dotace pak rozdělují. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 mld. Kč, dostaly 15,12 miliardy. Vláda ale následně schválila navýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma nepočítala. Sněmovna jednala o situaci v sociálních službách už koncem března. Požádala tehdy vládu, aby o doplacení jednala.

(jad)