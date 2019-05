Peníze, nebo život?

Máme za sebou mistrovství světa v hokeji. Pro Českou televizi to byla i doba na propagandu. Ovlivní se co nejvíce lidí, a zvláště mladších, kteří jinak se třeba na pořady ČT dívají výjimečně. Dokonce může být nadnesena velmi důležitá otázka: Co je víc, reprezentace republiky, anebo peníze? Možná se to zdá přehnané, žádný sportovní reportér takovou otázku nepoložil. Ale když otázku poupravíme - snažili jsme se najít co nejvíce informací pro vás a zjistili jsme, kolik každý z českých hokejistů vydělá, když dosáhneme na medaili. Nestalo se, ale to je teď vedlejší…

Stačí se podívat na TNCZ. A už jsme doma. Dozvídáme se, že vítězové nebo ti druzí či třetí dostanou... Ne, nebylo by to fér prozrazovat něco, co se týká peněz a národní hrdosti. Jisté je, že i s určitou »platbou« za reprezentaci se počítá. Dříve šlo o hrdost, ale žijeme v jiné době, kdy všechno se přepočítává na peníze. Dnes je tomu jinak. Všechno? Nevím o ničem, co by necharakterizovalo v současnosti dobu lépe než »čas jsou peníze« (neboli time is money).

Ano, jsme v době, kdy mít peníze znamená víc než lidský život. Ten v pořadí důležitosti je až druhotný. Stačí si přečíst Marxův Kapitál, nebo alespoň příslušné pasáže. Proto Marx je u některých »demokratů« - nebo bych měla napsat »lepších lidí«? - nepřítelem číslo jedna. Dovolil si říci, jak je to s majetkem, jak se pro bohatství »kapitál« odváží jakéhokoli zločinu. Myslíte stále, že útokem na Irák či Libyi bylo odstranění »diktátorů«? Anebo už jste konečně pochopili, že vlastně šlo o naftu, a tedy o peníze?

Ale jsme u našich hokejistů. Věřím, že většině z nich o peníze za reprezentaci nejde. Že jim jde o čest, o vlast, kterou mohou reprezentovat. A že odměnou budou nějaké peníze, je pro ně druhotné. A i ta jejich výše. To jen ČT nás, nejenom v tomto sportu, vychovává. Vždy musíme mít na paměti, že lepší dostane více peněz a horší méně nebo vůbec nic. Tak je to přece podle ČT v životě člověka. Ten, který má víc, je úspěšnější, hodný více důležitosti a i jeho život má větší cenu. Narážím na jednu z diskusí kolem smrti nadaného fotbalisty Šurala.

A... na rozdíl od zmíněné televize si stále myslím, že v životě důležitější jsou jiné věci než peníze. V případě našich hokejistů pak hrdost a čest reprezentovat svoji vlast.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM