Demokratická hysterie

Doba je neklidná, ač by se dalo říci, že plné žaludky, dobré výdělky většinu lidí ukolébávají ve víře v lepší budoucnost a spokojenost. Není potřeba věci měnit. Do ulic vyhání hlad, nespokojenost, bída a vidina ještě horší budoucnosti. Dnes vyhánějí do ulic internet, sociální sítě, šíření strachu z budoucnosti.

Mnozí, kteří jsou napojeni na různé penězovody ze státní kasy, ale i zdrojů mimo republiku, se bojí, že mohou být odstřiženi. Též musí svým chlebodárcům dokázat, že do nich vložené investice se bohatě vrátí.

Lidé jsou vyháněni do ulic na základě poplašných zpráv. Dnes se často mluví o takzvaných fake news, a jejich zdrojem je prý Rusko. Když však sledujeme různé zprávy, zdá se mi, že daleko více zkreslených informací nám předkládají takzvaná demokratická média. Proč budou nové volby v Rakousku na základě více než rok staré události? Proč u nás jednou vyjdou do ulic lidé proti Zemanovi, potom zase proti Babišovi a Ondráčkovi, pak proti Benešové, proč byl hon na ministra kultury Staňka? Čí zájmy organizátoři protestů hájí? Je u nás zase doba té jediné a jedině možné pravdy? Proč se zase vidí černobíle? Všichni jsou rádoby demokraté, ale jen pokud se jim nepostaví do cesty jiné názory, pak se oponenta musí zbavit všemi prostředky. Každá pomluva, polopravda, lež fake news je dobrá. Každý, kdo má jiný názor na přijímání migrantů, soužití homosexuálů, na Rusko a Čínu, je obdařen názvy jako xenofob, nedemokrat, extremista, radikál a podobně.

Vládnoucí vrstva podléhá hysterii, že by mohla o svá privilegia přijít, a tak dělá vše pro to, aby si moc nad lidem udržela. Nejsnadněji se ovládají mladí lidé, kteří nemají ještě dost historických zkušeností a jsou nakloněni k radikálním řešením. Proč STAN najednou usiluje o právo volit pro šestnáctileté? Z voleb nanečisto, které probíhají hlavně na gymnáziích, vyplývá, že by tito voliči podporovali ty správné kandidáty z řad »kavárníků«. Mají strach, že zkušenější lidé za léta jejich fungování v politice prohlédli záměry a cíle této skupiny politiků.

Nezbývá nám, než se zamýšlet nad předkládanými zprávami, posuzovat je z různých aspektů a klást si otázky: Komu to pomůže? Kdo z toho bude mít prospěch?

Je velmi těžké se orientovat ve velkém množství informací, ale přesto se o to musíme pokusit a skládat střípek ke střípku, abychom dostali pravdivější obraz událostí.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM