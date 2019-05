Fake news naruby

Je kapitalismus. V době po listopadu 1989 se hned toto jméno nepoužívalo. Lidé si stále ještě pamatovali, že slovo kapitalismus je něco negativního. Byla tu tedy »liberální společnost«. »Liberální« tedy svobodná. Jenže to slovo má blízko k dalšímu významu. Stačí jen trochu upravit a jsme u »librí«, dokonce »prohibití«, tedy zakázaných knih a vlastně i myšlenek. Dnes ony nepohodlné myšlenky jsou skryty za novou fasádou. Říká se tomu fake news, tedy »lživé zprávy«. Těmi jsou všechny, které neodpovídají oficiálnímu vysvětlení, tedy propagandě.

Je ovšem proklamována »svoboda slova«, a tedy nejen názorů, ale i tisku, médií. Jenže jak zajistit, aby byla skutečná, a nejen napsaná na papíře? Nepochybuji o tom, že lidé v hospodě nebo na pláži jsou schopni vyslovit jakýkoli názor. To se mohlo často, i když jistě ne vždycky. Kdysi se za názor šlo do koncentráku a ještě před tím na mučidla. Tu prvně jmenovanou dobu pamatuje už málokdo, tu druhou nikdo. Dnes za názory se netrestá, jen není radno některé vyslovovat. Jenže názor je názor, ten někdo formuluje a dostane se k nám, aniž vnímáme, že je tady. Stačí mít peníze a moc. Je přece kapitalismus. Koupit za peníze lze všechno. Nejen fabriku, jachtu, bílé auto, v němž jeden cestující se musí cítit ztracen, ale i rybník pro sexyhrátky a rybaření. Znám takový. Má-li člověk peníze, může si koupit nejen deník s celostátní působností, ale i radiovou stanici a zvláště pak tu televizní. A najednou stačí mezi populární a zajímavější pořady, nebo naopak ty, ve kterých adrenalin s krví doslova teče proudy, mezi ně sem tam po kapkách vsugerovávat posluchačům či čtenářům jedině správnou informaci. Ta dostane po čase svá křídla a nikdo je »ze zad neodpáře«.

Tak únor 1948 se postupně stal »komunistickým pučem« a tvrzení guru Tigrida, jež to od počátku popíral, je k smíchu. Nebo stačí neustále opakovat, že Václav Havel se nejvíce zasloužil o »naši svobodu«, tedy svobodu vlastnit, ovládat prostřednictvím peněz masy a jejich volební myšlení. A tomu pak zvláště věří mladí lidé, kteří kdysi od podstaty svého mládí bývali revoluční a dnes revolučnost vidí v tvrzení nesmyslů na sociálních sítích, ač opak je pravdou, ve svobodě »trávy« a adrenalinu. Nyní dokonce stačí heslo, například Demise, jehož obsah si sice plně neuvědomují, ale je módní, je »in«. Oni pak jdou do ulic v »bájné víře«, že to je skutečně za svobodu, a ne za zájem jedné skupiny bohatého »kapitálu«, který ve volebním klání o moc neuspěl. A zkuste s nimi nejít! Fake news se tak postupně stane oficiálním názorem a skutečná pravda »lživou zprávou«. A když se často takovýmito zprávami »vymývají mozky«, pak najednou stačí si vybrat ne podle programu, i když nějaký programový cíl vždy musí být, zvláště když v oné chvíli je to či ono právě populární, a vybírají se kandidáti do funkcí podle toho, zda mají např. »lepší kravatu«, protože kdo má či nemá pravdu, už neví nikdo. Pamatujte? To tu už přece také bylo.

Kapitalismus, to slovo jasně definující systém vládnutí, je spojen s penězi a za peníze si lze koupit vše, anebo skoro vše. Nebo tomu tak není? Ale je. Je jen třeba nasadit cenu, a pokud se týká propagandy, tu lze koupit docela snadno, máte-li peníze. Ten, kdo je nemá, nemá ani šanci. A pak je možné dlouhodobě měnit lži a polopravdy v pravdu, tedy fake news v oficiální výklad a ze skutečné pravdy udělat lež. Zkuste se třeba zeptat, kdo nejvíce ohrožuje naši bezpečnost a suverenitu anebo třeba při další demonstraci »za svobodu (třeba) justice« apod., v čem konkrétně je, například nástupem nové ministryně, naše soudnictví skutečně ohroženo? Pokud ano, pak jeho největším ohrožením je sám kapitalismus, který nepotřebuje, aby lidé mysleli skutečně svobodně.

Jaroslav KOJZAR