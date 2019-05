Autentická levice žije

Tak to máme za sebou. Leckdo bude hudrovat, že KSČM ztratila dva mandáty, ale já ne. Taky mohla dopadnout jako ČSSD, což se především díky Kateřině Konečné a týmu mladých pracovitých lidí kolem ní naštěstí nestalo.

Vždyť v těchto volbách KSČM získala 164 000 hlasů, což je prakticky stejné číslo jako před pěti lety. Kdyby letos byla stejně nízká volební účast jako tehdy, získala by kolem 10 procent a znovu tři mandáty. Lze tedy jasně konstatovat, že svěží kampaň s mladou kandidátkou nepropadla, a to je pro budoucnost velmi důležitý fakt. Autentická levice v ČR díky tomu má ještě šanci.

Avšak pozor. Musí zůstat autentickou levicí – pozor na sklouzávání k pseudovlasteneckému nacionalismu. Dvě SPD v naší malé zemi fakt nepotřebujeme, zradou levicových hodnot by KSČM více ztratila, než získala, jak jsem si včera mj. přečetl od několika jejích voličů na Facebooku. Šancí jsou skutečně hlavně mladí lidé, kteří nejsou zapšklí ani zfanatizovaní.

Tak jako v Německu, kde novým souvislostem a trendům otevření nikterak nelavírující Zelení získali přes 20 %! Jaký to rozdíl oproti ČR. A proč ten rozdíl? Zatímco Zelení u nás kolaborují s neoliberální pravicí, ti v Německu šli do voleb za sebe a akčně. Třeba s touto výzvou: »Zítra jsou evropské volby. Chceš něco udělat? Zavolejte teď tři přátele a přesvědčte je, aby šli zítra hlasovat pro ekologickou, demokratickou a sociální Evropu!«

To je cesta – daleko lepší než strach, hněv a nesnášenlivost… Pokud to pochopíme a v KSČM naši rodící se svěží mladou generaci podpoříme, máme šanci přilákat záhy i ještě více skutečně levicových ekologických voličů (naštvaných tentokrát na námluvy SZ s TOP 09), než letos.

Ostatně právě zelený program by KSČM měla do budoucna zařadit mezi své absolutní priority. Nejen kvůli započaté klimatické krizi, kdy nám začíná jít opravdu o přežití, ale i ve jménu Miloslava Ransdorfa a jeho před 21 lety stvořeného Minimanifestu rudozeleného socialismu, nebo ve jménu frakce GUE/NGL, jejíž je KSČM nedílnou součástí už 15 let stejně jako ona její polovina - tedy »Severská zelená levice«.

A ještě jedna věc mi o víkendu udělala radost. Výsledek novácké reality show The Voice ČeskoSlovensko 2019, kterou jsem sice letos nesledoval, ale po hokejovém semifinále jsem na její superfinále přece jenom ze zvědavosti přepnul. Vyhrála ji díky hlasování diváků sympatická afromulatka Annamária d’Almeida. Jak symbolické…

Roman JANOUCH