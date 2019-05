Ilustrační foto - wikimedia commons

EP: tradiční strany oslabily, ale nehroutí se

Ve volbách do Evropského parlamentu (EP) oslabily dvě hlavní politické frakce, které budou odkázány na spolupráci zejména s posílenými liberály. Na ty se obrátily s žádostí o spolupráci, zatímco na Zelené zatím oficiálně nikoli.

Volby s nejvyšší účastí za poslední dvě desetiletí totiž přinesly vzestup právě ekologických, ale podle očekávání také nacionalistických či populistických stran. Vládní strany neuspěly v Německu, Francii ani Británii, svých nejlepších výsledků naopak dosáhly vládní pravicoví nacionalisté v Itálii, Maďarsku či Polsku.

Frakce evropských lidovců (EPP) by měla v parlamentu místo dosavadních 221 křesel získat 180, zatímco socialisté si ze 191 mandátů pohorší na 146. Obě formace si tedy zachovají postavení nejsilnějších skupin, v 751členném sboru však již nebudou mít většinu. Třetí frakce v pořadí, liberální ALDE, s níž by měla spolupracovat i koalice francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Obroda, by podle dosud zveřejněných výsledků mohla dosáhnout na 109 křesel, což je o 42 více než minule.

Zástupci těchto frakcí vzápětí po zveřejnění odhadů začali mluvit o spolupráci. Volební lídr EPP Manfred Weber vyzval ke kooperaci socialisty i liberály a nevyloučil spolupráci se Zelenými. Ti kromě Německa, Velké Británie a Irska uspěli mj. i ve Francii.

»Volby vyhráli ti, kdo chtějí pracovat v Evropě a pro Evropu, ne ti, kdo chtějí Evropu zničit,« zhodnotil včera výsledky mluvčí Evropské komise Margaritis Schinas.

Nečekaný zájem

Evropští politici v noci na včerejšek oceňovali vysokou volební účast, tento údaj se ale výrazně liší mezi jednotlivými unijními státy. Na celoevropské úrovni přišlo k volbám podle předběžných údajů 50,93 % z více než 462 milionů voličů. To je po slovenských 22,74 a slovinských 28,29 % třetí nejnižší volební účast v celé Unii. Pod 30 % skončili ještě Chorvaté. Výrazně vyšší než v ČR nebo SR byla v nynějších eurovolbách účast v Polsku, kde do volebních místností dorazilo 45,61 % voličů. V Maďarsku jich hlasovalo 43,36 %.

Mluvčí europarlamentu Jaume Duch uvedl, že je skoro 51 % voličské účasti napříč EU nejvyšší údaj za poslední dvě desetiletí, tj. od roku 1994. V roce 2014 hlasovalo skoro 43 % voličů, nynější volby tedy mohou znamenat podle ČTK konec klesajícího zájmu voličů napříč Unií o výběr europoslanců.

Vždy připraveni?

Řídící středisko kosmických letů připomínalo v neděli večer jednací sál Evropského parlamentu. Byl totiž upraven pro potřeby stovek novinářů, kteří chtěli o výsledcích letošního hlasování v eurovolbách reportovat přímo z bruselského sídla této jediné unijní instituce, o jejímž složení přímo rozhodovali občané 28 zemí evropského bloku.

Místa v sále si museli novináři dopředu rezervovat, zájem totiž přesahoval kapacitu okrouhlé místnosti, v níž běžně jednají samotní europoslanci. Pokud jsou tedy v Bruselu - europarlament má totiž k nelibosti mnohých z nich sídla dvě, a tak se nově zvolených 751 europoslanců bude dál stěhovat mezi belgickou metropolí a francouzským Štrasburkem.

Průběžné výsledky voleb do Evropského parlamentu (počet mandátů pro jednotlivé frakce):

frakce 2019/2014

Evropská lidová strana (EPP) 180/221

Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů (S&D) 146/191

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) 109/67

Zelení/Evropská svobodná aliance (EFA) 69/50

Evropští konzervativci a reformisté (ECR) 59/70

Evropa národů a svobody (ENF) 58

Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) 54/48

Evropská sjednocené levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) 39/52

nezařazení 8/52

ostatní 29

celkem 751/751

frakce Evropa národů a svobody (ENF) byla založena v červnu 2015, v dosavadním parlamentu měla 36 poslanců.

Ve frakci GUE/NGL by měla i nadále zasedat europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

