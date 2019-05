Ilustrační FOTO - Pixabay

Byty pro seniory od pošťáků

Francouzská pošta přemění část svých budov v centrech měst na byty pro aktivní seniory. Informaci deníku Les Echos potvrdila tisková mluvčí pošty. Ta se snaží rozšířit své aktivity kvůli klesajícím příjmům z listovních zásilek.

Proměnou projdou budovy ve 14 středně velkých francouzských městech, jako jsou Perpignan, Mety, Brest nebo Annecy, citoval mluvčí list Le Figaro. Nové prostorné rezidence budou určeny seniorům, kteří si chtějí uchovat svou nezávislost. Nebudou sice poskytovat lékařskou asistenci, ale nabídnou služby usnadňující jim život.

Jak připomněl deník Le Figaro, není to poprvé, co se francouzská pošta pouští do podnikání zaměřeného na lidi v důchodovém věku. V uplynulých letech již převzala firmy Asten a Diadom, které se zaměřují na poskytování domácí zdravotní péče. Následně pak přišla se službou »Dejte pozor na mé rodiče«. Ta nabízí starším lidem a jejich blízkým pravidelné návštěvy poštovního doručovatele u nich doma, přičemž rodiny od něj dostanou zprávu.

Zamyslet se nad možnými dalšími zdroji příjmů bude muset podle ČTK i Česká pošta. Ta vloni poprvé od svého vzniku v roce 1993 vykázala ztrátu, a to 275 milionů korun proti předchozímu zisku 91 milionů Kč. Francouzská La Poste hospodařila v roce 2018 podle webu Actusnews Wire s čistým ziskem 798 milionů eur (20,6 miliardy Kč), což představuje meziroční pokles o 6,3 %. Každopádně tohle je cesta. Určitě lepší než lidem nutit třeba pojistky…

(rom)