Neodsuzovat stres u dětí za každou cenu

Rostoucí počet psychologů soudí, že rodiče by se za každou cenu neměli snažit uchránit své dospívající děti před stresem kvůli předpokladu, že veškerý stres je nežádoucí a nezdravý.

Zatímco chronický nebo traumatický stres může být škodlivý, normální, každodenní stres - správně dávkovaný a správně zvážený - může být podle psychologů naopak prospěšný. Adolescentům umožní osobnostní růst, napsal americký deník The Washington Post (WT).

Stačí se podle něj zeptat kohokoli, kdo je ve svém oboru mimořádně úspěšný. »Řekne vám, že zdravá dávka stresu je pro špičkový výkon klíčová, ale příliš stresu člověka zadusí,« uvedl deník. Vědci podle něj také upozorňují, že způsob, jakým člověk stresové situace interpretuje, a nikoli sama zátěž, ovlivňuje to, jak stres prožívá.

Zdravý stres, ale s mírou

Zdravý stres je podle odborníků motivující a naši mysl a tělo připravuje na nové výzvy, ať už jde o zkoušky, veřejná vystoupení nebo vzepření se tyranovi ve škole, píše ČTK. Nezdravý je ten stres, který se jeví větší, než s jakým se dokážeme vypořádat. »Cokoli, co nás nutí pracovat na hraně našich současných schopností, je stresující, ale takto se učíme a rozvíjíme,« řekla dětská psycholožka Lisa Damourová.

Rodiče by se proto podle ní měli naučit přijmout fakt, že jejich děti se nebudou vždy cítit dobře, což ale nutně hned neznamená, že je něco jen špatně.

Experti podle WT rovněž soudí, že to, jak sami studenti vnímají stres, tedy zda ho považují za nápomocný, nebo škodlivý, ovlivňuje jejich výkon ve škole. Rodiče by proto podle odborníků měli svým potomkům pomoci interpretovat stres pozitivně místo hloubání nad negativy.

Špatná známka není tragédie

Podle Damourové je také zásadní, aby rodiče stresovou záležitost dokázali dětem představit v patřičném kontextu. »Například o písemce mohou říct: ukáže, jak teď znáš látku, ale ne to, jestli uspěješ v budoucnu, jestli tě má učitel v oblibě nebo ty jeho nebo jak máme my rádi tebe,« uvedla Damourová. Zklidnit by se proto měli v první řadě i všichni dospělí…

(rom)