Marian Kotleba. FOTO - wikimedia commons

Na Slovensku jsou fašisté

Slovenský nejvyšší soud sice nerozpustil opoziční krajně pravicovou stranu Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS), to ovšem neznamená, že představitelé strany nejsou fašisté a že LSNS nepracuje na rozkladu demokratických institucí. V reakci na nedávný verdikt soudu to ve vzácné shodě napsal veškerý slovenský tisk.

»Zprosťující verdikt nic nemění na tom, že fašisté a nacisté u nás jsou, vyvíjejí politickou činnost a my se s nimi budeme muset nějak politicky vyrovnat. Soud nekonstatoval, že jsou to demokraté, nejsou nebezpeční a jejich názory na historii a současnost jsou v pořádku,« uvedl list Pravda. Dodal, že prokuratura v návrhu rozpustit LSNS nedodala takové důkazy, kvůli kterým by soud považoval za nevyhnutelné okamžitě znemožnit členům této strany organizovanou politickou činnost.

»Verdikt soudu neznamená, že LSNS není nasáklá fašismem a že její sympatizanti nehajlují a neposílají tzv. nepřátele národa do plynu. Neznamená to ani to, že na seznam jejich nepřátel se nedostanete, pokud jste menšina a nevyhovujete jejich představám o dobrých bílých Slovácích,« napsal zase deník Sme.

Podle listu Hospodárske noviny prokuratura, která návrh rozpustit LSNS soudu podala, vyrazila do soudního líčení v důkazní nouzi. Deník napsal, že generální prokurátor Jaromír Čižnár není bojovníkem proti extremismu a po zmíněném rozhodnutí nejvyššího soudu není ani dobrým právníkem.

»Kotleba je fašistou a jeho parťáci jsou fašisté. Nejvyšší soud sice rozhodl, že to tak není, ale fakta jsou jiná,« soudí podle ČTK list Denník N. Dodal, že v líčení o rozpuštění LSNS buď pochybila prokuratura nebo byl k LSNS přehnaně laskavý nejvyšší soud. Verdikt mohou podle listu využít v budoucnu někteří politici k dohodě s LSNS o spolupráci…

Kotlebova strana se mj. netají sympatiemi vůči válečnému Slovenskému štátu, který byl spjat s nacistickým Německem. LSNS otevřeně vystupuje také proti Romům, které označuje za parazity…

(rj)