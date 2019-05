»Pražská kavárna« v akci: zmlácený Jakl

Ladislav Jakl, někdejší tajemník bývalého prezidenta Václava Klause, byl v sobotu večer napaden v pražském metru. Podle Klause šlo o politicky motivovaný čin s mimořádnou společenskou závažností.

Jakl v loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za SPD Tomia Okamury, ale neuspěl. Letos ho parlament zvolil za člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, navržen byl SPD. Jakl je také znám jako kritik veřejnoprávní televize.

Ladislav Jakl, někdejší tajemník bývalého prezidenta Václava Klause. FOTO - wikimedia commons

Podle informací serveru Echo24 Jakla napadli útočníci v jedoucím vagonu metra před stanicí Náměstí Republiky. Z incidentu vyvázl s viditelným potlučením. »Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl,« popsal serveru situaci Jakl. Domnívá se, že útočníci byli dva.

Policie je podle informací mluvčího s Jaklem v kontaktu, měl by se dostavit na policii k podání vysvětlení a předložit například lékařskou zprávu. Událost prošetřuje z úřední povinnosti, aniž by ji dostala od kohokoli oznámenou. »My to prošetřujeme pro podezření trestného činu násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci,« řekl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Pokud se takový čin prokáže, hrozí pachateli podle paragrafového znění zákoníku vězení na šest měsíců až tři roky.

Exprezident Klaus útok odsoudil a upozornil, že byl mnohem závažnější než nedávný incident politika TOP 09 Dominika Feriho. Média mu podle Klause přitom věnují nápadně menší pozornost. Tak ohavný čin by se podle Klause nestal, kdyby v České republice nebylo »soustavně a cíleně zvyšováno politické napětí«. Institut Václava Klause též obvinil z útoku ty, »kteří nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů na náměstích a spřátelených médií.« Demonstrace v nedávných dnech pořádaly protibabišovské a protizemanovské síly napojené zejména na TOP 09.

Napadení politiků není v ČR ojedinělé. V minulosti byli napadeni například dva politici KSČM, její tehdejší předseda Jiří Svoboda a poslanec Jiří Dolejš. Ani v jednom případě policie pachatele nedopadla, ač šlo o jedny z nejnebezpečnějších útoků. K dalším známým napadením politika patřilo pořezání bývalého ministra kultury za ČSSD Pavla Dostála, napadení ministra zemědělství Josefa Luxe (KDU-ČSL) v jeho ministerské kanceláři, napadení prezidenta Miloše Zemana ve volební místnosti feministickou aktivistkou z Ukrajiny, nebo úder pěstí do obličeje tehdejšího místopředsedy ČSSD Bohuslav Sobotky během předvolební kampaně v Brně.

(ste)