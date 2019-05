Jen ty růžové brýle zůstanou

Brýle dnes slouží i jako módní doplněk, ale mnoho lidí se bez nich dnes neobejde ze zdravotních důvodů. Ať tak, či tak, rozhodně to není levná záležitost. Díky proplácení pojišťovnou bylo možné zmírnit dopady na rodinný rozpočet a pořídit brýle pro člena rodiny se slevou, či dokonce zadarmo. To už ale od srpna nebude možné. Pojišťovny se rozhodly, že příplatek na brýle se zruší. I ta nejlevnější skla a obroučky si tak lidé budou muset hradit sami. Argumentují tím, že ušetří až několik stovek milionů korun ročně. Na kom ale ušetří? Na lidech, kteří si poctivě platí zdravotní pojištění. Omezení příspěvku na brýle může znamenat, že lidé místo toho, aby se svojí oční vadou šli k lékaři, zamíří rovnou do optiky, kde si pouze nechají změřit dioptrie a koupí si rovnou nové brýle. To samozřejmě může vést k tomu, že někteří se budou potýkat s vážnými zdravotními problémy.

V České republice nosí brýle více než šest milionů lidí všech věkových kategorií. Od srpna budou hrazené obruby brýlí pro děti mladších 14 let včetně. Podle vyjádření pojišťoven by měly jít ušetřené peníze na hrazení jiných zdravotních pomůcek. To vše vede k zamyšlení, kam směřuje úroveň celého našeho zdravotnictví? Není to tak dávno, kdy se hojně diskutovala otázka dvojí kvality nebo spíše úrovně zdravotní péče. Ten, kdo by si připlatil, měl dostat lepší zdravotní péči než člověk, který platí zdravotní pojištění a očekává, že se mu za to v případě nutnosti kvalitní zdravotní péče i tak dostane. Už jen myšlenka na dělání rozdílů u platících pacientů a u pacientů, kteří si připlatí ještě více, se neshoduje s tím, co ve svém slibu mají lékaři, pomoci vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Každý den se můžeme dočíst o nějakém novém objevení léku či průlomu ve zdravotnictví. Místo toho, abychom však mohli sledovat pokrok ve zdravotnictví, musíme se obávat, co dalšího přispěje ke zhoršení naší zdravotní péče. Možná, že tak jediné brýle, které nám zůstanou a budou bez receptu a bez příplatku, budou ty růžové, které budou mít za úkol ne zlepšit nám zrak, ale zakrýt ten fakt, že se situace ve zdravotnictví opět zhoršila pro pacienty a přispěla do kapsy pojišťoven.

Pavla ŠVEPEŠ ŠLAHÚNKOVÁ