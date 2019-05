Plagiát na koncertu Alexandrovců

Na koncert Alexandrovců v Českých Budějovicích se moje kamarádka těšila od chvíle, kdy si koupila vstupenku. Připomínala si krásný zážitek z vystoupení před několika lety, kdy viděla tento soubor v dnes již po tragickém leteckém neštěstí neexistujícím obsazení. Asi jako každý, kdo měl možnost zažít nevšední zážitek těchto umělců v různých místech naší republiky, jsem ocenila, v jak krátkém časovém úseku začal soubor opět fungovat.

Před halou rozdávala děvčata letáčky. Byly to dívenky, které nepamatují vůbec nic. Pár korun, které si přivydělaly pro svá mimořádná vydání, je jistě potěšily a vůbec se nezamýšlely nad tím, že se snaží uvést v omyl lidi, kteří se na tuto akci těšili. I moje kamarádka si letáček od nich vzala s přesvědčením, že je na nich uveden seznam vystupujících, tedy program. Až doma zjistila něco, co ji hodně zaskočilo. O co se vlastně jednalo?

Děvčata účastníkům koncertu nabídla plagiát, který se jako vejce vejci první stranou podobal těm oficiálním, a druhou, graficky sice stejnou, avšak lišící se textem. Je v něm nejen zpochybnění souboru Alexandrovců, ale i obrovský kus nenávisti. Prý, jak mohou přítomní jít na koncert armádního souboru, armády, která nás v roce šedesát osm okupovala a dnes slouží Putinovi, která v Sýrii vraždí civilisty, kteří pak musejí utíkat k nám do Evropy, armády, která okupuje kus Ukrajiny a vlastně anektovala Krym. Hrůzná obvinění pokračovala - Alexandrovci prý vznikli za Vorošilova, tedy za Stalina, a to samo o sobě svědčí, že slouží zlé věci. Neznámí autoři tohoto plakátku to prý vědí, dívky, které plakátky roznášely, asi takto dopodrobna informovány nebyly.

Podle mezinárodních dohod by se nenávist k druhým národům měla trestat. A tady nešlo o nenávist nejen k Alexandrovcům, ale k ruskému národu jako takovému, což bylo kryto odsudkem sovětské či ruské armády. Dokazuje to, jak vadí ruské zapojení na základě oficiální žádosti do války v Sýrii a následné tvrzení, že právě ono způsobilo migraci na sever. Šlo o neznalost, anebo zlovůli? Přikláním se k tomu druhému.

Anebo »výklad« odchodu Krymu ze svazku s Ukrajinou a obvinění Ruska z anexe východních ukrajinských oblastí. Začátek totiž nebyl v nějaké ruské vojenské akci, ale v nedodržení dohod podepsaných za přítomnosti zástupců EU v době Majdanu, které byly po několika hodinách jednostranně anulovány. Anebo se zeptat: Kdo nesplnil svůj díl Minských dohod? Zda Porošenko, nebo povstalci z východu odmítající Majdan?

Nechci ovšem autory onoho letáku školit. Jim nejde o pravdu. Jen o nenávist. Proto také na závěr letáčku trocha eurovlastenectví. Ti Alexandrovci prý jsou součástí téže armády, před níž naši vojáci chrání Pobaltí, a přítomní si přitom dovolí jít na jejich koncert a ještě jim tleskat. Namísto toho, aby se zřejmě přihlásili »do předních linií obrany našich eurohranic ohrožovaných Ruskem«.

Růžena DOMOVÁ