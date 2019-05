Rozhovor s Davidem Pastvou, manažerem projektu Křišťálové údolí

Představujeme Křišťálové údolí

Turistika má mnoho tváří. Od rekreační, až po gastronomickou či poznávací. Okresy i kraje České republiky se předhánějí v námětech a nápadech, jak přilákat domácí i zahraniční návštěvníky do svých regionů na nejrůznější volnočasové zážitky. Naprosto mimořádným, dosud u nás nevídaným projektem je však skvělý nápad, nazvaný Křišťálové údolí (Crystal Valley). Jste hlavním manažerem tohoto zbrusu nového turistického projektu. Jak a proč ke všemu došlo?

Se značkou Křišťálové údolí přišel před několika lety významný český výrobce skla, a sice Preciosa (konkrétně jedna z divizí, a to Preciosa Lustry). Preciosa tak lépe představila místo vzniku a původu svých výrobků pro zákazníky. Potenciál značky je ale výrazně vyšší a může zahrnout sklářský průmysl v Libereckém kraji jako celek. Proto tato značka nyní přechází na Liberecký kraj a nově začínáme budovat Crystal Valley jako produkt cestovního ruchu.

Kolik hutí a malých rodinných firem je do projektu začleněno

V současné době jsme oslovili cca 200 subjektů, od malých až po mezinárodně aktivní giganty. Při rozjezdu projektu řešíme podmínky pro vstup do projektu pro jednotlivé firmy ze sklářského, bižuterního a šperkařského průmyslu. Tedy certifikaci, která vytvoří zázemí pro vysoce kvalitní produkt cestovního ruchu. Chceme tedy, aby to byli výrobci s vlastní produkcí, a na druhé straně byli rovněž připraveni na návštěvníky včetně doprovodné infrastruktury. Do projektu ale zapojujeme i muzea, školy a subjekty cestovního ruchu. Jde o to, abychom měli ucelenou nabídku pro turisty. Není úplně nutné mít desítky nebo stovky subjektů, jde nám především o kvalitu zážitku pro turisty. Téma sklo a jeho různorodé podoby se tak stanou tématem pro trávení volného času, dovolené.

Jaký bude samotný mechanismus prohlídek či exkurzí (vstupné, průvodci atd.)?

Mechanismus prohlídek je různý podle možností daných firem. Některé mají otevřeno v rámci standardní otevírací doby, jinam je nutné se předem objednat. V budoucnu chceme mít i centrální systém právě pro objednávky exkurzí nebo třeba workshopů s tématem sklo. Budeme vytvářet ucelené nabídky pro celkový zážitek návštěvníků. Křišťálové údolí je rozkročeno i geograficky velmi široce a zahrnuje území takřka celého Libereckého kraje. Bude mít svá centra, jedním z nich je určitě Jablonecko a Novoborsko.

Plánujete, že bude Křišťálové údolí časem zapsáno na seznam UNESCO? Schvalování není jednoduché, jak o tom svědčí kupříkladu naše nejstarší firma na světě na ruční výrobu vánočních ozdob v Poniklé

Do kandidatury, kterou zaštiťuje společnost Rautis, vkládáme velké naděje. Nyní je žádost (po doplnění) v dlouhém schvalovacím procesu. Zapsat Křišťálové údolí jako celek není úplně reálné. Projekt je dnes budován jako marketingová značka s cílem podpořit tradiční výrobu. Není to ale výroba samotná. Věřím v úspěch Poniklé a celého faktorského systému v okolí.

Co byste dodal na závěr?

Jsme kolébkou sklářství, světovým unikátem, nikde jinde nejsou vedle sebe v takovém množství sklářské školy, sklářské podniky i sklářská muzea a drobní výrobci bižuterie a další, kteří se sklářstvím živí. Chceme zkrátka na křišťálu postavit nový turistický produkt, který sem přitáhne návštěvníky i z dalekých destinací a naláká je, aby do České republiky přijeli nejenom kvůli Praze nebo Českému Krumlovu…

Ivan ČERNÝ