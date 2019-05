Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman o prohře ČSSD

Za prohru sociální demokracie ve volbách do Evropského parlamentu může podle prezidenta Miloše Zemana nevýrazný Pavel Poc v čele její kandidátky a záležitost kolem odchodu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) z vlády. Zeman to řekl na Žofínském fóru.

Prezident řekl, že podle slibu volil sociální demokracii, na volebním lístku dal ale preferenční hlas Olze Sehnalové, protože je podle něj pracovitější než lídr Poc. Toho označil za nevýrazného. Podotkl, že ještě před 14 dny se domníval, že se jedná o bývalého skokana na lyžích Pavla Ploce, který byl v minulosti také poslancem za ČSSD. Nevýrazného lídra označil za jeden z faktorů propadu ČSSD. Druhým podle něj je, že strana »zařízla« svého ministra Staňka. Zeman upozornil, že v řadě zemí sociální demokracie vyhrála. Jejich čeští kolegové by podle něj do těchto zemí měli odjet na školení.

Prezident ocenil, že se oproti předchozím volbám do Evropského parlamentu zvýšila česká volební účast. Zároveň upozornil, že se ale vrátila na úroveň před deseti let. Organizátorům voleb ale vyčetl, že nechali kandidovat recesistickou stranu ANO, vytrollíme europarlament. Neměli by podle něj kandidovat dva subjekty s téměř totožným názvem. Podotkl, že je evidentní, že organizátoři voleb situaci nezvládli.

Po evropských volbách český prezident podporuje zásadní reformu Evropské unie. Chce, aby se rozhodovací pravomoc přesunula na Evropskou radu.

(ste)