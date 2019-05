Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sněmovna by měla nejdřív projednat to, co se týká rozpočtu

Prioritou KSČM na současné schůzi Sněmovny je doprojednat ve třetím čtení rozjednané zákony tak, aby se o nich bylo možné bavit v době přípravy státního rozpočtu na příští rok. Novinářům to řekl předseda ÚV KSČM, první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

»Ekonomika zpomaluje a bude důležité, abychom byli schopni dostát závazkům, které jsme dali do našich sedmi podmínek pro fungování vlády, když jsme se rozhodli dát jí důvěru. To samozřejmě závisí na tom, jak poroste minimální mzda, jakým způsobem se bude vyvíjet důchodový systém a jak budou zabezpečeny daně a jejich výběr,« zdůraznil Filip základ jednání komunistů na schůzi dolní komory.

Předseda ÚV KSČM, první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Pokud jde o návrhy z dílny komunistických poslanců, Filip kladl důraz na předlohu, která přináší povinnost pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce.

Předseda komunistů rovněž informoval, že poslanci KSČM podpoří program mimořádné schůze svolané na žádost pravicové opozice. »Máme obavu o vývoj v sociálních službách, a máme odpovědnost v Ústeckém kraji za jeho realizaci. V minulosti jsme byli ve více krajích zodpovědní za rozhodování, a například jsme odmítli investice do dalších budov, aby provozní náklady nepohltily krajské rozpočty. Evidujeme, že za posledních čtyři pět let vzrostl počet subjektů, zaměřených na sociální služby neúměrně, a nárůst nákladů na jednotlivé organizace pověřené k sociálním službám vzrostl o více než 100 procent,« zdůraznil Filip s tím, že proto je potřeba, aby ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) předložila Poslanecké sněmovně určitou analýzu.

»Chceme ji k tomu usnesením Sněmovny zavázat a vést vládní strany ANO a ČSSD k nějaké dohodě, která by znamenala, že systém bude funkční nejen v roce 2019 a v roce 2020, ale bude dlouhodobě udržitelný tak, aby sociální služby fungovaly pro všechny občany České republiky,« podtrhl předseda ÚV KSČM na tiskové konferenci.

Je třeba obnovit opoziční okénko

Před začátkem schůze Sněmovny, která by opět měla trvat tři týdny, Filip sdělil, že komunisté rozhodně podpoří, aby existovalo opoziční okénko, na které se v posledních měsících trochu pozapomnělo. Jde o to, že legislativní návrhy z poslaneckých lavic zůstávají v pozadí – zkrátka se na ně nedostává čas a odsouvají se ze schůze na schůzi. »Je vidět, že se opakují nešvary minulých vlád, kdy nejsou projednány návrhy poslanců ať už koaličních, nebo opozičních a vláda si priorizuje pouze své návrhy. Tímto zdržováním dochází k tomu, že poslanci nemohou využít svého ústavního práva nejen navrhnout zákony, ale především, aby také byly projednány,« řekl Filip.

A co pro KSČM Pro kontroverzní vůči vládní koalici? Návrh na vyřazení zákona o poštovních službách komunisté při schvalování programu schůze nepodpořili. Filip vysvětlil, proč. »Situace je taková, že dál stagnují platy na poště, pošta se dostává do deficitu. Já jsem vždy výrazně kritizoval, že v roce 2017 nebyla ukončena smlouva mezi poštou, resp. Poštovní spořitelnou a ČSOB. Tuto smlouvu považuji za přenesení nákladů na stát. A výnosy konzumuje zahraniční banka, která ovládá ČSOB, a to si nemyslím, že je správné, vždy jsem to kritizoval. Nechat poštu v takové situaci považuji za nesprávné,« zdůraznil Filip. Dodal, že poslanci KSČM budou rádi, když se Sněmovně podaří projednat všechny zákony vrácené a zamítnuté Senátem tak, aby bylo jasné, že Sněmovna unese svou odpovědnost nejen za zákonodárný proces, ale také za státní rozpočet.

Se zlodějnami z privatizace se musíme vypořádat

O pětitýdenní dovolené

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik na tiskové konferenci doplnil, že komunisté usilují také o projednání jimi předložené novely zákoníku práce, která uzákoňuje pětitýdenní dovolenou. Většina Sněmovny ho v tom podpořila. »Řada firem již dobrovolně poskytuje pět týdnů dovolené, my však chceme, aby to bylo plošné, protože faktická podpora práv zaměstnanců je i v této době, kdy se zaměstnancům vychází vstříc, hodna zřetele,« řekl Kováčik. Pokračovat by se podle něj mělo i v diskusi k bodu Nezaplacené podniky privatizované vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 – 1998, který prosadili komunističtí poslanci. »Vyústění má brzy vyjít v nový návrh zákona o nepromlčitelnosti privatizačních zločinů,« informoval Kováčik. I když obstrukcí, která léta probíhá na toto téma ze strany těch, kterých by se zákon mohl dotknout, se značně zkrátil prostor na nepromlčitelnost těchto problémů, přesto se snahy komunistů budou podle Kováčika ubírat tímto směrem. »Možná jsme poslední, kteří máme na mysli, že transformace, jak se tento proces nazýval, někteří lidé to nazývali pustým rozkradením nebo zašantročením, je hodna zřetele, a je třeba se i s tímto problémem takzvané transformace vypořádat,« dodal předseda komunistických poslanců. Sněmovna schválila, že bude v diskusi na dané téma pokračovat 6. června.

Sněmovna nemá mluvit do soukromých cest poslanců

Filip na dotaz novinářů uvedl, že komunističtí poslanci nepodpoří zařazení bodu, v němž by se diskutovalo o cestě poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do Doněcka. Sněmovna podle něj není oprávněna zakazovat komukoli soukromé cesty, ani nemá posuzovat způsob přijetí soukromé osoby v zahraničí. »To bych se musel podívat, co dělali Piráti na Tchaj-wanu, který není státem OSN, co to byl za sexuální výlet a jak tam byli přijati. Musel bych se bavit i o tom, co bývalý senátor a exeuroposlanec Štětina dělal v Náhorním Karabachu, který už vůbec není uznaným státem OSN,« uvedl Filip. Sněmovně podle něj nepřísluší mluvit do soukromých cest. »Poslanecká sněmovna je zákonodárný sbor, který kontroluje vládu, nikoli jednotlivé poslance. Každý poslanec má právo na svůj názor, na jeho vyjádření, a jestli to začneme zakazovat, tak jsme na nejlepší cestě brzy skončit,« dodal Filip. Návrh předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, aby se poslanci zabývali Ondráčkovou cestou do Doněcka, poslanci neschválili.

(ku, jad)