Nečekaně zelený Írán. Takový podle naší místní průvodkyně nebyl už desítky let?

Z velkoměsta do hor Íránu

Málokoho by napadlo, že výlet do Íránu, za krásami staré Persie, se může krom jiného proměnit také ve výlet časem. Přesně 21. března totiž začalo v Íránu nejenom jaro, ale také perský nový rok, rok v pořadí 1398. Právě tady se skrývala i odpověď na otázku, proč nás téměř na každém kroku (počínaje už samotným teheránským letištěm) provázela větší či menší malovaná vejce…?!

Nebyla tedy podle očekávání velikonoční (stejně jako různé ozdobené stromy nebyly vánoční), ale novoroční. Každopádně vejce byla, »jolky« taky, tak pak že nemáme se šíity nic společného…

Už cestou z letiště jsme si všímali také zdánlivě neřízeného neskutečného dopravního chaosu, kdy auta, náklaďáky a autobusy v pěti řadách vedle sebe »tančily« po vozovce bez jakýchkoli pruhů oddělujících ve zdejším případě spíš jednotlivé hady než řady, a mezi nimi se s naprostou pohodou prosmýkávali cyklisté, a hlavně motorkáři s nejúžasnějšími možnými úpravami svých jednostopých vozítek, se stříškou (obvykle proti slunci) i bez.

Nekonečné šňůry přibližovadel kupodivu ale neznamenaly žádné velké zácpy ani nehody. Všichni tím organizovaným chaosem proplouvali tak nějak automaticky, bez afektu, nadávek, naopak s pochopením a gentlemanstvím. Jako by si to užívali. Možná i proto, že benzin a naftu tu mají páté nejlevnější na světě. Benzin od dvou po čtyři koruny za litr, naftu pak od 60 haléřů po dvě koruny…

Zřejmě i díky tomu jsme vnitrostátní přelet mezi Šírázem a Ahvázem mohli pořídit jen za 23 eur i s obědem a kroutit hlavou celou hodinu a čtvrt na palubě stroje, který mimochodem v licenci vznikal doma, v Íránu.

Íránci

Íránci jsou nejen všestranně šikovní a ohromně vstřícní, srdeční a mile zvědaví, ale také poctiví. Rozhodně není jejich cílem »oholit« turistu za každou cenu (smlouvání berou spíš jako sport), ba co víc, ani se tu nekrade! A ani se tu nehraje na známé jižanské maňána, jakkoli je Írán krom země hornaté z nemalé míry také zemí pouštní a v takovém Ahvázu umí být s počátkem léta běžně i 50 stupňů Celsia. Vždyť předloni v červnu tu padl světový rekord pro tento měsíc s naměřenými 54 stupni Celsia (ve stínu)!

Pět pilířů islámské víry a ikony islámské revoluce. Kreseb inspirovaných ikonami šíitských muslimů je zde bezpočet.

Jasně, protože turistický průmysl po mnohaletém válčení v sousedním Iráku se teprve znovu probouzí k životu, někteří hoteloví zřízenci jsou ještě poněkud »zpoždění« a z některých příjezdových a odjezdových cest k hotelům i té nejvyšší kategorie vám naskakuje kopřivka. Ale podtrženo sečteno se nestačíte divit hlavně v pozitivním slova smyslu. Přesto lze jednoznačně doporučit cestu se skupinou turistů, individuální cestovatelé to mají v Íránu daleko složitější.

My jsme »v grupě« navíc měli štěstí nejen na českou, ale i na místní průvodkyni, čerstvou krásnou třicátnici Mastí, světoběžnici, která mj. studovala v Itálii i Německu, zamilovala si polské Tatry a v Gruzii spoluvlastní kafeterii… Bylo tak nabíledni, že co se týče třeba kulinářských specialit, k večeřím v jednotlivých navštívených městech, nás nebude šetřit se specialitami domácí kuchyně.

Kuře-kebab

Ti z nás, kteří preferují jistotu – tj. kuchyni evropskou, si ovšem taky přišli na své. Na kuře na kebabový způsob s rýží jste narazili skoro všude, úplně všude pak všem chutnal jednak íránský čaj a samozřejmě domácí arabský či spíše perský (abychom byli styloví) chléb – tak vymazlený, že se dal jíst i suchý – jen tak, bez ničeho. V kombinaci s také všudypřítomnými hlávkovými saláty, okurkami a rajčaty byl však úplně dokonalý.

Mastí ale byla centrem pozornost nejen díky svému variabilnímu přístupu a kouzelným úsměvům, leč i proto, že nic neskrývala a popovídala si ráda s každým, a to i o svém soukromí.

Byla to ona, kdo nám například vysvětlil (díky vlastní rodinné zkušenosti), že vůbec není nenormální být muslimem a zároveň komunistou. Ostatně »sloučení komunismu a islámu« popisuje i učenec Sariati. Muslimští komunisté respektují právo žen na seberealizaci, na práci a drží se prý i své revoluční vize, aby se všichni měli pokud možno stejně.

Víra

Pochopitelně ale víra v boha, Alláha, i v Íránu naprosto dominuje a jen těžko byste hledali nevěřící Íránce v pravém slova smyslu. Ne však proto, že by se v takovém případě báli o život, ale prostě proto, že víra je brána jako naprostá samozřejmost a respektují to i ti komunisté.

A protože jsme v islámské zemi, tak se tu hodně slaví. Imámů totiž prý bylo hned tucet a všichni jsou náležitě uctíváni. Na sklonku našeho dubnového putování se slavil svátek 12. imáma. Toho, který se má podle šíitů vrátit a spasit svět, naopak sunnité jsou poněkud logičtější v tomto punktu a jsou přesvědčeni, že 12. imám se ještě nenarodil.

Hory

Ještě výjimečnější než lidé a jejich víra jsou ale s dovolením íránské hory. Jestliže nejvyšší vrchol Blízkého a Středního východu, sopečný Demávend, leží nad bezmála 13milionovým Teheránem a nedaleko Kaspiku v pohoří Elborz, prakticky celou zemí se západněji od Elborzu táhne pohoří Zagros. A to taky skoro od Kaspiku, až k jihu, do pouštních dun. Írán se chlubí čtyřmi podnebnými pásmy, mj. i pásmem oáz či pobřežním pásmem u Perského zálivu.

Výjimkou v prostředí Zagrosu nejsou stolové hory jako tři kilometry dlouhá Dena, ale najdete tu i snad nejdelší nákladní lanovku světa v měděných (travertinových) dolech nedaleko někdejšího Šalomounova vězení… Za zmínku stojí i pikniky převážně mladých Íránců a Íránek na tradičních perských kobercích pod uchvacujícím vodopádem v horském středisku nad Hamadánem.

Rozsáhlost a barevnost vrcholů Zagrosu oceníte zejména při delších (až celodenních) přejezdech obrovité země, kdy máte čas na to fotit přes okno autobusu co vjemy ráčí. Serpentiny, propasti, netradiční množství trav i sněhových návějí střídají typické hliněné domečky s oplechovanými střechami či pouhou lepenkou, a samozřejmě zahrádkami všech velikostí. Tu a tam se prohání stáda ovcí a koz, ale volně pobíhajících psů je minimum.

Narazit tady na jiný, než turecký záchod se rovná hotovému zázraku. Ale zvyknete si i na to. Prvních pár dní se sice snažíte vydržet do hotelu, kde na vás čeká dobře známá mísa, pak už však – i s ohledem na onu pro Evropana netradiční stravu – přijmete realitu. Pak už totiž obvykle nepomůže ani pravý černý čaj od řidiče, který denně nabízí cestujícím zdarma jako pozornost podniku.

Na své si čím dál více přijdou i notoričtí kafaři, aromatické kofeinové dobroty už přichází díky turistům na chuť i domorodci. Kafeterie rostou jak houby po dešti, i když mimo velká města zatím hlavně pojízdné, motorizované.

Ani s čím dál vzácnější surovinou, pitnou vodou, to tu není nijak extrémní. Balené je zatím dost a dost, a i ta přírodní, na kterou narazíte třeba ve zmrzlinách, není nikterak »zabijácká«. Průjem, na který se nezapomíná, nepotkal za dva týdny ze 35 účastníků zájezdu prakticky ani jediného. A to už je sociologický průzkum za daných souvislostí dostatečný, co říkáte?!

Tak tolik pro dnešek a příště naše putování zakončíme spolu se strojem času návraty do dob nedávných, dávných i pradávných…

Roman JANOUCH

FOTO – autor