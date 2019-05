Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Filip: Drzost pana Fajta je ohromující

Prezident Miloš Zeman by podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa neměl přijmout rezignaci ministra Antonína Staňka (ČSSD). Nejsou pro ni důvody a Staněk si podporu zaslouží, řekl Filip.

Důvodem pro setrvání Staňka v čele ministerstva je podle Filipa mimo jiné to, že v případě kritizovaného odvolání Jiřího Fajta z funkce ředitele Národní galerie Praha postupoval správně. Kontrolní zjištění k tomu Staňka opravňovalo, uvedl Filip.

»Drzost, kterou projevil pan Fajt, je ohromující,« řekl Filip. Pokud by jiný úředník postupoval jako Fajt, byl by podle Filipa potrestán a šel by do vězení. »Jsem pro to, aby v kultuře fungovala kultura, nikoli zneužívání pravomoci úřední osoby,« dodal lídr KSČM.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Staněk Fajta odvolal v polovině dubna s odkazem na významná pochybení v hospodářské činnosti. Kritizoval zejména autorskou smlouvu na více než milion korun, které tehdejší ředitel dostal za kurátorskou práci na výstavách Národní galerie.

Staněk podle Filipa udělal krok správným směrem, kterým byla stabilizace kultury a podpora živé kultury. Filip ocenil také Staňkovo rozhodnutí o zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Vojtěch Filip toto své stanovisko sdělil i prezidentu Zemanovi, s nímž se sešel na Pražském hradě, v doprovodu předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavy Vostré. Krom Staňka ovšem hovořili i o dalších problémech. »Především o projednávání zákona o státním rozpočtu. Prezident klubu KSČM poděkoval za to, že požadujeme snížení schodku rozpočtu na příští rok ze 40 na 30 miliard a avizoval, že v roce 2021 bude po vládě chtít schodek ještě nižší, dvacetimiliardový,« řekl po schůzce Haló novinám Filip. Zeman prý také Filipovi, jakožto prvnímu místopředsedovi Poslanecké sněmovny oznámil, že se – jako již tradičně – chce osobně zúčastnit i projednávání rozpočtu ve Sněmovně.

(ste)