Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Do plynovodu Američanům nic není

Prezident Miloš Zeman nevidí důvod, proč by se Spojené státy měly vyjadřovat k plynovodu Nord Stream 2. Reagoval tak na chystané schválení amerického zákona, který obsahuje restrikce vůči firmám a osobám podílejícím se na výstavbě plynovodu.

Plynovod vedoucí z Ruska do Německa se setkává se silnou kritikou USA a části evropských zemí kvůli obavě z větší závislosti Evropské unie na Rusku. Podle Zemanovy analýzy je však projekt pro ČR ekonomicky výhodný. Uvedl to na Žofínském fóru na téma Národní zájem České republiky.

»Vůbec nevidím důvod, proč by se 'velký bratr' za oceánem měl vyjadřovat k tomu, zda plynovod má nebo nemá sloužit svému účelu,« řekl Zeman. Na projektu se podle něj dohodlo Německo a Rusko a ostatní jim do toho nemají co mluvit.

ČR je chudá na energetické suroviny a plyn musí dovážet. »Máme dvě varianty – buď dovážet ze zámoří zkapalněný zemní plyn, nebo ho dovážet z druhé strany zeměkoule v nezkapalněné podobě. Problém je v tom, že ten zkapalněný je minimálně o 30 procent dražší než ten nezkapalněný. Cenový rozdíl je příliš velký, než aby se dal přehlédnout,« uvedl Zeman.

