Kdo chce s vlky výti…

Na kulturním moři zuří opět bouře. Na plovoucí instituce neprší chybějící finance na živou kulturu, na obnovu památek, ale fouká silný vítr v oblasti personální.

Ministr kultury Staněk na základě alarmujících výsledků kontroly Národní galerie odvolal jejího ředitele Fajta, pro kterého je dlouhodobě přirozené uzavírat si smlouvy sám se sebou a pobírat milionové vedlejší příjmy i ze státních prostředků. Muzejníci, knihovnice a další pracovníci v kultuře za podprůměrnou mzdu dělají svou práci jako poslání, bez ohledu na to, kde mají hranice dané strohou náplní práce, ale pan Fajt je zkrátka jiná třída... Přes jednoznačná pochybení Fajta se na jeho stranu postavila část spřízněné kulturní scény. Proč? Jsou na jeho ředitelování nějak zainteresováni, nebo se jen zapojili do mocenských her Zeman, Babiš – Antizeman, Antibabiš? Ti, co znají Fajta nejvíce, zaměstnanci, odboráři, rozhodnutí Staňka naopak uvítali.

Méně povyku vyvolalo odvolání ředitele Muzea umění Olomouc Soukupa, kterému je vyčítáno Středoevropské fórum. Za něho se nepostavila žádná zajímavá kulturní smetánka, ale právě zaměstnanci, kteří poukazují spíše na špatnou komunikaci právě s Ministerstvem kultury ČR.

Do třetice se hovoří dlouhodobě o personálních problémech v další národní instituci, v Národním divadle. Staronový ředitel Burian, jemuž byl bez výběrového řízení a obhájené koncepce prodloužen mandát a který si obdobně jako Fajt »přilepšuje« svůj rozpočet autorskými honoráři, dovedl divadlo do stavu personálního rozkladu a dlouhodobé stávkové pohotovosti. Vypovídají o tom i poslední události v Národní opeře, kdy rezignovala ředitelka Hroncová a lidé se bouří proti novému uměleckému řediteli Opery Hansenovi. Tady se však ředitel kupodivu neřeší. Proč? Že by tady propojené duše rozpoutaly bouři největší?

Je skutečně něco shnilého ve státě českém, na jeho kulturním moři. Mohu kritizovat ministra Staňka a vývoj v kultuře posledních tří desítek let v řadě i zásadních bodů. Ale v odvolání ředitelů, kteří si z národních pokladů dělají svůj byznys, určitě ne.

Kostky jsou vrženy, o ministru kultury se rozhodne v nejbližší době. Pokud však ČSSD zaplácne místo ministra kultury svým místopředsedou Šmardou, moře se rozhodně lehce neuklidní.

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr KSČM pro oblast kultury