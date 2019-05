Ilustrační FOTO - Haló noviny

Popření otcovství po uplynutí lhůt

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti matky dítěte, jejíž někdejší manžel zapsaný v matrice jako otec dítěte se snažil po uplynutí zákonných lhůt dosáhnout popření otcovství.

V době, kdy dítěti bylo 11 let a manželství se rozpadalo, si udělal test DNA a zjistil, že není biologickým otcem. Krajský soud v Ostravě mu prominul zmeškání lhůty a otevřel cestu k popření otcovství. ÚS ale jeho verdikt zrušil a spor vrátil k novému rozhodnutí.

Občanský zákoník stanoví manželovi k soudnímu popření otcovství lhůtu šest měsíců od chvíle, kdy se dozvěděl »rozhodné skutečnosti«. Může to však udělat jen do šesti let od narození dítěte. Ve výjimečných případech lze lhůtu prominout – když to vyžaduje zájem dítěte a veřejný pořádek.

Kauzou se nejprve zabýval havířovský soud. Vyslechl chlapce a konstatoval, že není v zájmu dítěte otevřít soudní řízení o případném popření otcovství. Chlapec totiž takzvaně matrikového rodiče nadále pokládal za vlastního otce, rozpad rodiny na něj neblaze dopadal.

Odvolací Krajský soud v Ostravě ale dospěl k odlišnému závěru a zmeškání lhůty prominul s vysvětlením, že vazba mezi matrikovým otcem a dítětem je zpřetrhaná. Pro takový závěr ale podle ústavních soudců neměl dost důkazů.

»Pro nás zůstalo nezodpovězenou otázkou a také vadou řízení, jak dovodil odvolací soud, že vazba mezi dítětem a otcem je již zpřetrhána. Je to samozřejmě možné, ale důkazní podklad ve spise chybí,« řekl soudce zpravodaj Ludvík David.

Zákon, který umožňuje popřít otcovství i po uplynutí lhůty, má justice podle ústavních soudců používat obezřetně a spíše výjimečně, vždy s ohledem na zájem dítěte.

»Po dosažení zmíněné šestileté lhůty zpravidla převažuje zájem na ochraně vybudovaného sociálního rodičovství nad biologickou realitou,« uvedl David. Připustil, že s plynutím času lze už jen obtížně odvrátit »procesní i lidský vývoj případu«.

