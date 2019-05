Mihule potoční. FOTO - wikimedia commons

100 000 za úhyn mihulí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dala pokutu 100 000 korun Povodí Vltavy, které podle ní zavinilo úhyn kriticky ohrožených mihulí potočních.

Havárie se stala v náhonu podél Erbenovy ulice v Nýrsku na Klatovsku, do něhož teče voda z Úhlavy. »Povodí Vltavy tak porušilo zákon o ochraně přírody a krajiny,« řekla mluvčí inspekce Jana Jandová. Sankce 14. května nabyla právní moci, Povodí ji dosud neuhradilo. Podle obecných zkušeností inspekce ji ale většinou státní podniky zaplatí.

Inspektoři podle Jandové loni v červnu 2018 zjistili, že koryto náhonu, do něhož běžně teče voda z řeky Úhlavy, bylo v tu dobu minimálně v délce 600 metrů zcela vyschlé, našli v něm 35 mrtvých mihulí. Vyschlé koryto náhonu bylo podle inspektorů důsledkem cíleného snížení průtoku v řece Úhlavě, které provedlo Povodí Vltavy kvůli opravě jezu. Do náhonu tak netekla žádná voda. »Není pochyb, že k úhynu došlo kvůli tomuto snížení hladiny řeky Povodím Vltavy. Zjistili jsme, že práce na jezu prováděl státní podnik bez potřebné výjimky, která by ho opravňovala zasáhnout do biotopu a přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů. Výjimku uděluje krajský úřad, Povodí o ni nepožádalo,« řekla ředitelka oblasti ČIŽP v Plzni Petra Horčicová.

Inspektoři vyhodnotili počet uhynulých kusů jako velmi vysoký. Podle Horčicové si státní podnik zabývající se správou povodí musí být vědom povinností stanovených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. »Na druhou stranu jsme zohlednili, že k zásahu došlo při správě vodního díla, tedy činnosti společensky prospěšné. Přesto byl přestupek velmi závažný, hlavně vzhledem k množství a stupni ochrany uhynulých živočichů,« dodala.

(zku)