Místa pro české studenty jsou stále volná

Česko-ruské centrum, z. s., organizuje letos již 13. ročník Mezinárodní letní školy s výukou českého a ruského jazyka v Březnici. Na druhý turnus je stále ještě možné přihlásit české studenty.

»Škola je již plně obsazena ruskými studenty, jako každý rok ale máme problémy s naplněním počtu českých studentů, zejména na druhý běh,« řekl Haló novinám předseda Česko–ruského centra Ladislav Popelka. »Tento projekt navazuje na dvanáctiletou tradici pořádání výuky ruského a českého jazyka o letních prázdninách. Koná se za podpory Velvyslanectví Ruské federace, Ruského střediska vědy a kultury v Praze, Zastupitelství Rossotrudničestva v České republice, Středočeského kraje a za podpory měst Březnice, Rožmitál pod Třemšínem, městyse Jince, České nadace a dalších. Uskuteční se v areálu Vyšší odborné školy a Střední odborné školy v Březnici u Příbrami ve Středočeském kraji za účasti studentů z České republiky, Ruské federace a dalších zemí,« přiblížil Popelka.

Konají se opět dva turnusy, a to v termínech od 1. července do 15. července a od 15. července do 29. července. Právě tento druhý ještě není českými studenty zcela zaplněn. Účastníky čeká kromě studia zajímavý doplňkový program – výlety na památná místa České republiky, kulturní a sportovní akce, soutěže, besedy, prezentace měst a škol ČR a RF, promítání filmů či večery u táborového ohně a diskotéky.

Studenti se na druhý termín mohou přihlašovat do 20. června, například na adrese 1pop@seznam.cz či na tel. čísle 734 383 553.

(cik)