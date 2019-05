Ilustrační FOTO - Haló noviny

Rozšíření EET jde do finále

Sněmovní opozici se nepodařilo prosadit zamítnutí vládní předlohy o rozšíření elektronické evidence tržeb na další obory podnikání. Zamítnutí nepodpořili poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Následné hlasování o pozměňovacích návrzích Sněmovna nedokončila, pokračovat bude v pátek.

Celkem se musí poslanci vypořádat s více než osmi stovkami pozměňovacích návrhů, není tedy divu, že pět hodin, které mohli věnovat tomuto tisku, jim nestačilo. O všech návrzích musí podle schválené procedury hlasovat jednotlivě. Absolvovali přes 250 hlasování. V pátek, kdy budou v hlasovací mašinérii pokračovat, je tak čeká ještě víc než 500 hlasování. »Jsme zhruba ve třetině hlasování o pozměňovacích návrzích, pokud se v pátek bude pokračovat hned od rána, tak bychom to do 14. hodiny mohli mít odhlasováno. Samozřejmě pokud někdo z pravice nebude obstruovat, protože i to množství návrhů je vnímáno jako obstrukční jednání především ODS,« řekl našemu listu předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Při hlasování poslanci podpořili pouze několik změn. Části podnikatelů novela umožní evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek, které si vyzvednou na finančním úřadu. Vláda navrhla, aby tržby mohli evidovat v tomto tzv. zvláštním režimu podnikatelé s hotovostními příjmy do 200 000 korun, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají nejvýše dva zaměstnance. Poslanci tento limit zvýšili až na 600 000 korun.

Sněmovna schválila také pozměňovací návrh P. Kováčika, aby elektronické evidenci tržeb nepodléhal předvánoční prodej sladkovodních ryb vždy od 18. do 24. prosince. Návrh podpořilo 171 ze 180 přítomných poslanců. »Určitě by si to zasloužilo i mnoho jiných, ale pokud jde o předvánoční prodej ryb, víme, že se uskutečňuje v extrémně špatných podmínkách, v mokru, mrazu a obsluha toho zařízení by velmi ztěžovala práci při prodeji ryb i při vydávání potvrzení, takže to je jedna z mála výjimek, které jsou možné a které jsou na místě,« okomentoval přijetí návrhu Kováčik.

Dolní komora schválila také úpravu, podle níž budou zařazeny do nejnižší desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty i elektronické knihy a audioknihy. Nyní se na ně vztahuje základní sazba 21 procent.

Drtivou většinu opozičních pozměňovacích návrhů Sněmovna zamítla.

ODS slibuje zrušení EET

Celé projednávání novely doprovázela rozsáhlá kritika opozičních poslanců. Zpochybňovali dosavadní přínosy EET nebo budoucí rozšíření na řemeslníky. Mikuláš Ferjenčík (Piráti) řekl, že EET zvyšuje administrativní zátěž podnikatelů, ale neruší žádné povinnosti ani nepřináší zjednodušení, ale je to represivní systém. »Hlavní problém elektronické evidence tržeb je, že nemá žádnou přidanou hodnotu pro podnikatele,« uvedl Ferjenčík.

»Pokud by někdo v dřívější fázi EET chtěl ještě hledat nějaký dobrý úmysl a logiku, tak v této fázi to prostě není možné. Tato poslední fáze je naprostý nesmysl, je to ekonomický nesmysl a není to nic víc než jenom politická posedlost,« přidal se ke kritikům normy předseda ODS Petr Fiala. S odvoláním na dřívější informace Nejvyššího kontrolního úřadu také řekl, že přínos EET k lepšímu výběru daní nebyl prokázán. »Pokud nám lidé dají důvěru, tak slibuji, že tyto absurdní věci, kterých jsme tady svědky, jednoduše zrušíme,« dodal.

Změna v EET především rozšiřuje evidenci tržeb na ostatní obory, které jí dosud nepodléhaly, například na řemeslníky, zdravotnická zařízení nebo podnikatele v zemědělství. Zatím platí hlavně pro obchod, restaurace a hotely. Nynější novelou kabinet reagoval na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění evidence tržeb zrušil.

(jad, ku)