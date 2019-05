Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hra o nového šéfa EK v plném proudu

Prezidenti a premiéři 28 zemí Evropské unie (EU) chtějí mít o jménu osoby, kterou europarlamentu navrhnou jako příštího předsedu Evropské komise (EK), jasno na summitu EU 20. a 21. června. Po úterní neformální večeři s partnery z ostatních evropských zemí to řekla německá kancléřka Angela Merkelová.

Předseda vrcholných schůzek EU Donald Tusk proto nyní zahájí konzultace s hlavními městy i s představiteli nového Evropského parlamentu (EP). Se zástupci EP se sejde hned, jak budou připraveni. Tusk ale také upozornil, že účastníci u večeře nemluvili o konkrétních jménech, ale o způsobu, jak se takového jména dobrat. Merkelová doplnila, že důležitá bude i debata o konkrétních prioritách budoucí EK, tedy o tom, co bude nový předseda a jeho tým dělat. Podotkla, že debata se přímo či nepřímo rozšíří na čtyři pozice: kromě šéfa EK půjde také o nového šéfa Evropské rady, tedy Tuskova nástupce, o nového vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku po Federice Mogheriniové a o nového předsedu EP.

EP v úterý vyslal summitu EU jasnou zprávu, že si většinově přeje využít systému s tzv. vedoucími kandidáty, míní Merkelová. Takový vývoj by zřejmě do čela EK dostal kandidáta ve volbách vítězné Evropské lidové strany (EPP) Manfreda Webera, jehož Merkelová podporuje. Ne všichni její kolegové z Evropské rady jsou ale s využitím systému, pro který se vžilo německé označení spitzenkandidáti, zcela spokojeni, uvedla kancléřka s tím, že mezi premiéry a prezidenty, kteří seděli kolem stolu, jsou kromě zástupců EPP i reprezentanti socialistů a liberálů.

Tusk zdůraznil loňské rozhodnutí šéfů států a vlád, že proces výběru nového šéfa EK není automatický, to zdůraznil i francouzský prezident Emmanuel Macron. »Potřebujeme silné vůdce s bohatými zkušenostmi a silnou legitimitou,« prohlásil šéf Elysejského paláce, jehož vyjádření míří právě proti Weberovi, jenž nevykonával významnou exekutivní funkci. Tusk však naznačil, že ani odpor části zemí vůči kandidátům nominovaným skupinami EP nemusí znamenat konec jejich nadějí: »Zároveň ale fakt, že někdo je spitzenkandidát, neznamená automatickou diskvalifikaci. Naopak, může to zvýšit jeho či její šanci.« Budoucí předseda EK tak podle něj musí mít podporu EP i členských zemí, které reprezentuje summit EU. Český premiér Andrej Babiš si myslí, že novým předsedou EK má být výrazná a charismatická osoba, jež umí dělat kompromisy a spojovat členy EU. Podle Babiše je třeba, aby EK byla nepolitickým orgánem, jak by měla být a nyní není. Budoucí šéf EK by měl »měřit všem členským státům stejným metrem«.

Země V4 mají jasnou představu, jak by měl takový kandidát vypadat. »Ale nemusí to být nutně z V4. Měl by to být kvalitní kandidát, odborník, a měl by mít samozřejmě zkušenosti. A měl by zásadním způsobem změnit vztah mezi Evropskou radou a Evropskou komisí,« podotkl Babiš. »My máme zájem, aby posílila Evropská rada,« zopakoval Babiš svůj postoj k poměru sil mezi klíčovými institucemi EU. Rada, tedy summity EU, v níž rozhodují právě šéfové států a vlád, by podle Babiše měla být institucí přijímající zásadní rozhodnutí.

Lídři unijních zemí jednali i o vyváženosti vedení jednotlivých institucí pokud jde o rozdělení postů mezi zástupce různých evropských regionů či mezi muže a ženy. Macron zdůraznil, že pro něj je téma vyváženosti klíčových postů prioritou. »Je pro mne důležité, abychom měli genderovou rovnováhu, abychom jmenovali dva muže a dvě ženy,« řekl o obsazení vůdčích postů administrativy EU.

