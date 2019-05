FOTO - z videozáznamu na www.spoleksance.cz

Valdštejnská beseda o médiích a svobodě slova

Spolek Šance na návrat, jehož právní poradny znají naši čtenáři z pondělních Haló novin, Syndikát novinářů Prahy a Středočeského kraje a Jazzová sekce připravily do jejích prostor v Praze ve Valdštejnské ulici další podvečer z cyklu Valdštejnské besedy, v pořadí devátý. Na pořadu byla svoboda slova, cenzura internetu, etika novinářů či práce médií veřejné služby.

Debata zástupců SPD, Zelených, Pirátů, ODS a KSČM odhalila různost názorů na daná témata, shoda byla částečná jen v některých otázkách. Část je proti cenzuře internetu - s výjimkami (jako je ochrana dětí před zneužitím této celosvětové sítě, odstraňování rasistických či nenávistných poznámek), jak poznamenala Andrea Šilhanová z ODS. »Cenzura je dle Listiny práv a svobod nepřípustná. Je otázkou, jak najít ve společnosti optimální poměr mezi zásahy do obsahu internetu z důvodů zákonných a současně zachovat svobodu slova,« dodala redaktorka našeho listu Monika Hoření, která se besedy rovněž účastnila.

Základní je mediální výchova již ve škole, aby lidé kriticky posuzovali věci a sami si informace vyfiltrovali, »protože kdo určí hranici, co je už za hranou, co je nenávistné, co je pravda, lež, polopravda, manipulace?« položil otázku poslanec SPD Jiří Kobza. Šéfka pražského zastupitelského klubu Pirátů Michaela Krausová jako ukázku chybného užívání internetu uvedla tzv. digitální diktaturu, kdy stát může vše, co nastřádal o občanovi, využít proti němu.

Velkou kritiku zkoncentrovali někteří panelisté, ale také posluchači, na veřejnoprávní média, zejména Českou televizi. Například podle Kobzy a Hoření neplní svou veřejnoprávní úlohu v části zpravodajství a publicistiky, kdy podle zákona jsou hlavními úkoly veřejné služby »zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů«. Kobza odmítá vystupovat v předtáčených pořadech televize, protože nemá dobrou zkušenost s pořady, v nichž se záběry stříhají. Jednostrannost informací, ve zpravodajství spousta informací chybí, míní poslanec. Problémy vidí i v celkové dramaturgii, když »nejpopulárnější filmy jsou ty, které byly natočeny v minulém režimu,« uvedl k činnosti veřejnoprávní televize.

Posluchač z publika svěřil jinou svou zkušenost, například informaci z ČT, že venezuelská armáda zatím podporuje stávajícího prezidenta Madura. »Jak to, že zatím? Armáda je povinna podporovat hlavu státu,« rozčílil se posluchač.

Ohledně financování veřejnoprávních médií se trojice Štěpán Klimeš (Zelení), Hoření a Šilhanová shodla, že měnit systém koncesionářských poplatků není vhodné. Klimeš důvěřuje médiím veřejné služby, věří, že jsou jedny z nejlepších na mediálním trhu. Televize není zmanipulovanou propagandou, nesouhlasí, že by její kontrolu měl provádět Nejvyšší kontrolní úřad, protože »pokud někam pošleme finanční kontrolu, tak nezávislost rozhodně nezlepšíme«.

»Musíme rozlišit znění zákonů o médiích veřejné služby, které je přesné a správné, a reálnou praxi,« navázala redaktorka našeho listu. Podle ní není veřejná instituce v zemi, která by nemohla být zkontrolována NKÚ, proto i ČT a ČRo se svými miliardovými rozpočty by měly být takto kontrolovány. Také koncesionáři musí mít právo se vyjadřovat k obsahu obou médií. Padlo také v souvislosti s ČT sousloví cenzura mlčením – s tou souhlasí i Šilhanová. »Poplatky budu ráda platit, pokud mi televize bude přinášet pravdivé informace,« zakončila občanskodemokratická politička.

(za)