Zuzana Hejnová se chce vrátit mezi světovou špičku v běhu na 400 m př. FOTO - archiv

Hejnová chce splnit limit už na Julisce

Zuzana Hejnová chce na Odložilově memoriálu (3. června), kde po deseti měsících poběží svůj hlavní závod na 400 m př., splnit limit pro podzimní mistrovství světa v Dauhá. Dvojnásobná mistryně světa až podle toho, jak se bude při premiéře cítit, zvolí další program sezony.

Zatím jedná o startech na dvou podnicích Diamantové ligy a mítinku v Kodani. »Určitě bych chtěla splnit limit pro mistrovství světa, to je jasný cíl. Ten je 56 sekund. Myslím, že to by neměl být úplně problém. Na tréninku člověk nikdy neběží celou čtyřstovku, těžko se to odhaduje. Běžela jsem třeba do osmé překážky a jsem na časech, které jsem běhala dva roky zpět. Věřím, že připravená jsem dobře, a uvidím, co se mnou udělá poslední stovka,« říká Hejnová.

Zbaví se nervozity?

Na Odložilově memoriálu na pražské Julisce se jí většinou příliš nedařilo. »Doufám, že to zlomím. Myslím, že je to tím, že je to můj domovský stadion. Dennodenně tam trénuji, a když tam přijdu, mám pocit takového tréninku. Musím se naladit na závody. Druhá věc, je to tam hrozně otevřené fanouškům. Děti tam pobíhají všude, kde se jim zachce. Nemám tam tolik klidu soustředit se na závod,« dodává 32letá atletka a pokračuje:

»Navíc je to vždy jeden z prvních závodů a není velké očekávání super formy. Tu bych měla mít až na mistrovství světa. Je to první závod, před ním jsem vždy hrozně nervózní. Věřím, že přijde hodně fanoušků a že mě to namotivuje k dobrému času. A že budou dobré podmínky a bude hezky.«

Od startu na Julisce se bude odvíjet její další program v sezoně: »Od Odložila se odpíchnu, co bude dál. Je v jednání diamantovka v Římě, v Oslu, potom závod v Kodani. Čeká se na to, jak poběžím. Věřím, že to bude dobré a že mi to otevře dveře dál.«

Hejnová má v letní sezoně za sebou starty na 200 m. Na extralize v Plzni zaběhla čas 24,29 a v úterý v Turnově 24,53. »Mám z toho docela dobrý pocit. Dvoustovku neumím moc běhat, ani můj osobní rekord není až tak dobrý. Mně to řeklo to, že jsem na dobré cestě. Hlavně jsem zdravá, to je pro mě nejdůležitější,« říká Hejnová, která vloni kvůli problémům s achillovkou předčasně ukončila sezonu.

Změlík a Slavia

Pochvaluje si spolupráci s olympijským vítězem v desetiboji z roku 1992 Robertem Změlíkem: »Jednou jsem na něj nějak narazila. Viděla jsem, že podporuje pár atletů. Hned mě podpořil. Zajišťuje mi všechny doktory, doplňky stravy a do toho mi poskytl auto. Nechal mi na něj napsat hodnotu světového rekordu, asi mi věří. Má spoustu zkušeností, předává mi své pocity ze závodů, člověka i namotivuje.«

Ještě větší motivaci do závodění jí dodal také titul, který vybojovali fotbalisté Slavie. Jako velká fanynka si nenechala ujít nedělní předávání poháru v Edenu. »Užila jsem si to, měla jsem hroznou radost. Navíc jsme v posledním kole vyhráli derby. Poznala jsem i opačnou roli fanoušků. Jaké to, když vám někdo fandí a pak má radost z úspěchu.«

(red)