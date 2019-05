Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vítězství a hra o trůny

Se zájmem sleduji komentáře a tzv. analýzy voleb do EP v několika českých a zahraničních médiích a ptám se: Kdo opravdu vyhrál volby? V české kotlině identifikoval ctěný Zbyněk Fiala Masaryka a Brusel (vasevec.cz), s čím částečně souhlasím. Osobně mám ne méně vážné důvody pro ohlášení jiných vítězů: Prezidentů, Trumpa a Putina. Proč?

Oba prezidenti, a to každý z jiných důvodů, nemohou mít prioritní zájem na jednání s někým, komu jsou třetím v pozadí psána jednací skripta. EK a také EP patří do této kategorie. Oba prezidenti vyhráli, protože po 40 letech došlo i v EP k citelnému rozdělení mezi těmi, co požadují více Evropy a těmi, co požadují obnovu národního státu. A to je v jejich zájmu. Suverenita v dané úvaze nehraje rozhodující roli. Opravdovou suverenitu EU, EP, ani žádný členský stát EU nemá.

Vměšování na více frontách

Vměšování do voleb je na tom podobně. Došlo k němu na více frontách, ale ze strany spojence USA. Proto je ticho po pěšině. Politicky korektním výrazem pro vměšování se mi jeví označení: přípravné práce na příští prezidentskou kampaň prezidenta Trumpa. Ke dnešnímu dni nemám totiž pochyb, že bývalý důstojník amerického námořnictva, investiční bankéř (Goldman Sachs) a výkonný předseda zpravodajského portálu Breitbart News, pan Stephen Kevin Bannon (1953) se vrátí do náruče prezidenta Trumpa již ke konci tohoto roku, nejpozději v příštím roce. Ticho po pěšině vytvořené panem Bannonem umožnilo prezidentu Putinovi se vyhnout obvinění z vměšování se RF do voleb a nepřerušit přípravu na hru s ukrajinským prezidentem Zelenským. Bruselu ticho po pěšině umožnilo se koncentrovat na výsledek voleb a připravovat se na komplexní hru o trůny: Prezidenta EK, EP a RE, zplnomocněnce (zplnomocněnkyně) pro zahraniční záležitosti atd.

Jestliže volby do EP vyhráli prezidenti, jeden spojenec (USA) a druhý nepřítel (RF), tak musel někdo prohrát. Kdo prohrál? Prohrála evropská elita a tradiční politické strany. Prohra však neznamená jejich konec. Naopak. Pud sebezáchovy v nové parlamentní různorodosti posílí rusofobii, vydírání a hloupost. Ta je mocnější než chamtivost, bezskrupulóznost a moc.

Opět tři měsíce a tři summity?

Nevím, kolik měsíců se bude tentokrát bojovat o trůn prezidenta EK. V roce 2014 to byly tři měsíce. Během nich se odehrály tři summity, než se vrchnost dohodla na Jean-Claude Junckerovi. Teď si dala Evropská rada čas na dohodu o kandidátovi do příštího summitu. Ten se má konat 20.-21. června. Ustanovující zasedání EP se má konat 2. července. Mám velké pochyby, že se do té doby najde jeden společný špičkový kandidát. Proč?

Mnozí státní a vládní lídři členských států EU si přejí změnu: zrušit systém špičkových kandidátů a přenést právo rozhodnutí o prezidentu EK přímo na ně. Kromě tohoto přání, které se zcela určitě nelíbí a nebude líbit ani novému EP, se bude rozhodovat o dalších důležitých pozicích - samozřejmě ne jenom podle schopností a zkušeností, ale i s ohledem na důležité variabilní hodnoty: příslušnost k politické straně, instituci a genderu, abych jmenoval několik kritérií. Bude-li udržen dosavadní systém špičkových kandidátů, dojde s pravděpodobností hraničící s jistotou k nezvratné ztrátě moci představitelů členských států EU (prezidentů a premiérů) na dlouhá léta. Něco, co se asi nebude líbit nejenom českému premiérovi.

Kancléřka Merkelová, chtěně–nechtěně musí podporovat Manfreda Webera, prezident Macron podporuje hned dvě osobnosti: Margrethe Vestagerovou a Michela Barniera, jednajícího jménem EK o brexitu. To, že má ER samostatné právo návrhu kandidáta na prezidenta EK, je jedna věc. Tu druhou představují jazyk a formulace EU smlouvy.

Spitzenkandidat

Stačí si přečíst čl. 17, odst. 7, a nikdo nedokáže jasně, specificky a bez kompromisu interpretovat, co to vůbec znamená »brát ohled na výsledky voleb do EP«. O tom, že v uvedeném článku ústavy EU, ani nikde jinde, není ani slovo o špičkovém kandidátovi (spitzenkandidat), nemluvě. Pro doplnění připomínám, že jazyková problematika se řeší v Bruselu nejméně již pět let. Třetí věc k zohlednění představuje role prezidenta Marcona.

Nic nevyhrál, a přesto bude hrát první housle. Proč? Protože nebyl součástí dosavadní elity a politických stran v EP, domluvil se s liberály, frakcí ALDE, a se státy Beneluxu. Ty jsou proti německému kandidátovi Weberovi. To je výzva ke kompromisu. Jinak hrozí skandál ve vztahu Francie - SRN. Jak se budou chovat čeští poslanci EP, nevím. Ve hře o trůny budou v roli komparsistů, i kdyby se chlubili červenými diplomy Masarykovy nebo jiné univerzity.

Jan CAMPBELL