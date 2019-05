Ilustrační FOTO - Pixabay

Izraelská firma ovlivňuje volby

Společnost Facebook čelí kritice, že podrývá demokracii v Africe. Jejími sociálními sítěmi se letos v průběhu všech osmi parlamentních voleb, které se v afrických zemích konaly, šířily dezinformační kampaně. Napsal to zpravodajský server BBC. Facebook pak oznámil, že za většinou klamných zpráv stojí izraelská firma Archimedes Group, kterou proto zablokoval.

Společnost Facebook zrušil 265 účtů a skupin na Facebooku a Instagramu, které se podle něj účastnily »koordinovaného neautentického chování« zejména v Nigérii, Senegalu, Togu, Angole, Nigeru a Tunisku.

Nanjira Sambuliová z nadace World Wide Web má za to, že Facebooku trvalo příliš dlouho, než se problémem v rozvojových zemích začal zabývat. »Demokracie jsou na tomto kontinentě bohužel ohroženy a sociální média jsou místem, kde se situace začala rychle zhoršovat,« cituje Sambuliovou BBC.

Pokusný králík

Jiní kritici se domnívají, že slabá regulace ochrany soukromí a dat vedla k tomu, že Afrika slouží jako pokusný králík při porušování ochrany soukromí. »Fungujeme jako testovací půda. Jakmile se ukáže, že v Africe něco funguje, napodobí to a použijí i na jiných místech Afriky,« konstatovala kamerunská podnikatelka v oblasti moderních technologií Rebecca Enonchongová.

»Otázka by spíš měla znít, proč Facebook v Africe bez okolků dělá to, co by v jiných částech světa nedělal. Stejně jako se Facebook musí řídit etikou, naše instituce a regulační orgány se musejí více snažit a chránit práva občanů,« napsal na Twitteru v reakci na oznámení Facebooku z minulého týdne konžský blogger Simeon Nkola Matamba.

Společnost Archimedes Group, která se specializuje na lobbing a politické poradenství, na dotazy BBC nereagovala a ze svého webu odstranila všechny příklady vykonaných zakázek. Prezentuje se jako firma, která pomáhá v prezidentských kampaních. Její slogan zní: »Vyhráváme kampaně po celém světě«.

Pod tlakem

Facebook se ocitl pod tlakem, když se ukázalo, že umožňoval přístup k různým osobním údajům uživatelů své sítě. Příkladem je skandál týkající se společnosti Cambridge Analytica, která tajně získala data milionů uživatelů Facebooku, jež následně použila k pokusům o jejich politické ovlivnění.

V Africe Facebook podle ČTK používá přes 139 milionů lidí, kteří tak činí takřka výhradně prostřednictvím chytrého telefonu. Sociální síť si oblíbili zejména mladí Afričané a řada jich používá zjednodušenou verzi, kterou zdarma poskytují mobilní operátoři. Mladí v Africe tvoří většinu voličstva a zároveň se nejsnáze nechají v prostředí internetu ovlivnit.

Ž/S

A nejen v Africe… Šestnáctiletá dívka z Malajsie spáchala sebevraždu, když zřejmě ovlivnil výsledek instagramové ankety. Podle místní policie se na populární sociální síti ptala, zda si má vybrat život, nebo smrt. Většina lidí hlasovala pro smrt a dívka si o pár hodin později vzala život. Informoval o tom server britského deníku The Guardian.

Totožnost dívky ze Sarawaku, státu na východě Malajsie, policie nesdělila, zveřejnila ale podobu zprávy na dívčině účtu. »Hodně důležité, pomozte mi vybrat Ž/S,« napsala dívka. A 69 % lidí hlasovalo pro smrt. Dívka o pár hodin později skočila ze střechy budovy. Podle policie trpěla dlouhodobě depresemi.

Cynická reakce

»Lidé, kteří tyto sítě používají, si myslí, že informace na nich pochází přímo od Facebooku a nedochází jim, že je zprostředkovává třetí strana,« konstatovala Enonchongová, která po firmě žádá více osvěty. Společnost Facebook BBC cynicky odepsala, že v Africe toho v tomto směru vykonává už dost…

(rom)