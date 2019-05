Jsem zvědav, jak se k tomu postaví

Tak vám nevím, v Praze lze zřejmě všechno. Nejsem Pražák, ale Prahu mám rád. To, co se tam ovšem v poslední době děje, mě klidným nenechává. Nemám na mysli ty neustálé demonstrace proti tomu a tomu nebo někomu či něčemu. V poslední době je módní demonstrovat za svobodu justice, jako by byla ohrožena. Prý proto, že ministryní se stala právnička Benešová, která má prý blízko k prezidentu Zemanovi. Sice si neumím představit, jak by to udělala, aby podle jejího přání rozhodovali soudci a jednali státní zástupci, ale zřejmě ti pravicoví demonstranti mají zkušenosti, když »jejich lidé« vládli tomuto resortu. Jen tak namátkou vzpomínám na ministra Němce, který propustil – a nikdo mě nepřesvědčí, že to bylo z čistého přátelství – katarského prince, kterému tady u nás se víc než zalíbily nezletilé.

Dnes jiný problém ukazuje na to, že v Praze si každý, kdo je na správné straně, může dělat, co chce. Ve středu sochař Váňa si se svým týmem jednoduše zabral kus Staroměstského náměstí, ohradil si ho a začal kopat. Prý tady bude znovu stát Mariánský sloup, který byl zničen v listopadu roku 1918 jako připomínka hanby českého národa a vítězství habsburské moci. To, že jde o poděkování za to, že město bylo zachráněno zásahem Matky Boží, lze namlouvat jen psychicky narušeným jedincům, i když se o to i církev nejsvatější snaží. Pan sochař má prý sice stavební povolení, které dostal víbůhproč, ale zastupitelstvo hlavního města svým rozhodnutím znovuvztyčení sloupu zastavilo. Nikdo navíc nevydal souhlas s kopáním uprostřed náměstí. A to, že by pan Váňa chtěl takto zabránit dalším protibabišovským demonstracím na Staroměstském, nikoli dodatečně prosadit souhlas s postavením sloupu, je pochopitelně nesmysl. Jde o to, prosadit své a moc úřední prostě nevzít na vědomí.

Jsem zvědav, jak se vedení města postaví k tomuto jasnému porušení zákonů. Jak budou potrestáni ti, co svévolně začali odstraňovat dlažbu na památném Staroměstském náměstí, protože jenom »ty, ty, ty« zřejmě nezastaví další svévolné akce.

Milan ŠPÁS