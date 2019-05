Černé šmouhy na volbách

V České televizi zřejmě i kvůli osobním vazbám se snad denně objevuje na obrazovce Jiří Pospíšil, přeběhlík z několika stran. Nyní dokonce v souvislosti s úspěchem jeho volebního seskupení v eurovolbách. Jenže v nich kandidoval ne za svou TOP 09, ale za koalici se Starosty. Pokud by »topka« kandidovala sama, mohlo by se stát, že se s křeslem europoslance může rozloučit. Jistě, mohlo, a nemuselo. Mně však jde o něco jiného. O jednostranné vyzvedávání právě Pospíšila oproti jiným kandidátům či poslancům v České televizi. Až nedůstojné to bylo při závěrečné besedě lídrů parlamentních stran. Proti všem předsedům, kteří jako jediní měli právo hájit své kandidáty, stáli tu dva muži zastupující zdánlivě podle názvu dvě strany, ve skutečnosti však jednu. Proto při diskusi nám mohli jinými slovy vždy zopakovat to, co jeden z nich, který vystoupil dříve, řekl. Pro diváka, který si pochopitelně nevšiml, že obě strany jsou spojeny na jedné kandidátce, to znamenalo, že dva lídři si vlastně mohou nahrávat v argumentech. A reagovat na druhé a přebít je »svými argumenty«. Bez ohledu na to, zda v nich byla skryta nepravda, či přímo lež. A rétory oba lídři obou spojených stran beze sporu jsou. Člověk by se nedivil, kdyby tajně navštěvovali katolický seminář, kde z každého budoucího kněze se hlavně dělá rétor. Je totiž třeba do hlav věřících dostat jejich, tedy církevní myšlení, a čím lepší řečník, tím větší úspěch. Proto velcí rétoři svého času ovládli masy a dokázali uspět možná víc než hrozba »ohněm pekelným«. Příkladem nám budiž Torquemada, španělský šéfinkvizitor, či doktor dvojího práva Joseph Goebbels.

Svou výhodu oba lídři zmiňovaných stran využili. Proto v europarlamentu budou mít tři zástupce. Nebýt však České televize, jež velmi rychle nahradila Kalouska Pospíšilem, výsledek by mohl být zcela jiný. Jak známo, neustálé opakování, tedy vysunování dopředu vybraného člověka, se nakonec většinou setkává s úspěchem. Na tom jsou založeny žebříčky populárnosti popových či filmových hvězd. Veřejnoprávní ČT nám tak zase jednou ukázala své jednostranné zaměření.

Ale ještě něco bych chtěl připomenout. V těchto volbách byli i koumáci. Jedna skupina lidí se rozhodla odebrat Babišovi hlasy. A tak své politické seskupení nazvali »ANO, vytrollíme europarlament« a dostali nakonec 37 046 hlasů. Prý šlo o recesisty, jenže ono to tak k vyvolání smíchu nebylo. Byli voliči, kteří se nezdržovali čtením kandidátky, stačilo jim to »ANO« a následně se skoro dvě procenta lidí nechala napálit. Pro organizátory to byl ovšem dobrý kšeft. Dostanou totiž milion korun, protože překročili jedno procento potřebných hlasů. A za milion, i když v této zemi to zas není tak moc, ovšem jak pro koho, se nechá udělat »pořádný mejdan«.

Byly tu i okrsky, v nichž se najednou ve volebních urnách ocitlo více lístků, než byl počet těch, co zde k volbám přišli. Prý jde o tak malá čísla, že to nijak neovlivnilo konečný výsledek. Zajímavé je, že prý ony hlasy směřovaly k jedné politické straně. Už něco podobného jsme zažili. Pamatujete jistě na aféru kolem bývalého hejtmana Bendla.

Jiří VÁBR