Sjednocení levice? Lépe pozdě, než ještě později

Volební matematika byla letos neúprosná. Když už jsme nebrali ve volbách do Evropského parlamentu mandáty, vezměme alespoň poučení a příklady do voleb dalších.

Nejprve považuji za důležité zopakovat si čísla z výsledků voleb. Kandidáti KSČM - Česká levice společně! získali v právě uplynulých volbách 164 624 hlasů (6,94 %). Po nahlédnutí na pořadí podílu hlasů zjistíme, že k zisku dvou mandátů by bylo třeba 167 448 hlasů. Nechybělo mnoho, v minulých volbách do Evropského parlamentu stačilo totiž KSČM k zisku tří mandátů 166 478 hlasů (10,98 %), to dokonce s velkou rezervou.

Někdo by mohl označit ztrátu dvou mandátů za debakl. Pro mě je to spíše jen velké zklamání, protože práce a spolupráce, kterou odvedli kandidáti ze zmíněné společné kandidátky, byla výborná. Každý den někde v ulicích v rámci volební štafety, právě tak, jak má kampaň vypadat, tedy v kontaktu s občany. Ti z první šestice k tomu stále někde na debatách, jak od těch velkých televizních, až po ty nejmenší v obecních hospůdkách. Bylo mi ctí se zapojit do kampaně po boku Andreje Bóny a Dagmar Švendové, tedy kandidátů z mého rodného Jihomoravského kraje. Protože už jsem si s KSČM nějaké debakly prožil, nemohu tento výsledek takto označit. Debakl si zaslouženě prožila česká sociální demokracie. Strana, která se označuje za levicovou, ale dlouhá léta se na vládní úrovni podílela na odebírání sociálních práv občanů. Ta si nezaslouží podporu od těch, kteří svou volbou doufají v pomoc a zastání. Věřím, že levicoví členové ČSSD, znám jich relativně dost, najdou brzy lepší cestu.

Ta skutečná levice udělala společnou kandidátkou v letošních volbách první krok. Často jsem byl během předvolební kampaně dotazován, proč podporuji i kandidáta z jiné politické strany »napravo« od KSČM, výše zmíněného Andreje Bónu ze Strany demokratického socialismu. Většinou ti, kteří dotaz pokládali, neměli ani zlomek z Andrejových znalostí marxismu a pokrokového nadšení. I proto budu podporovat nadále spojování levice pro další volební klání i pro občanskou činnost. Je potřeba, aby se spojili ti, kteří za základní lidská práva považují i práva sociální. Nikdy však nebudu podporovat ty, kteří se budou snažit vnášet do komunistického hnutí prvky nacionalismu, budu odmítat všechny pokusy o štvaní chudých proti chudým. Vždy budu stát na straně vlastenců, tedy těch, kteří milují svůj národ a zároveň ctí všechny ostatní národy a národnosti. Právě proto bych se postavil raději vedle Arťoma Korjagina na demonstraci proti lžím a vymývaní mozků (jinak SPD voliče nezískává), než před plakáty s panem Okamurou. Rád najdu spojence také u zelené levice, tedy u těch, kteří odmítají nejen drancování planety, vykořisťování zvířat, ale také vykořisťování lidí.

Na závěr bych rád veřejně poděkoval Kateřině Konečné za to, jak se statečně poprala s pozicí vedoucí kandidátky do Evropského parlamentu a pogratuloval jí ke zvolení. Letos to opravdu neměla lehké, přesto si vysloužila 38 650 preferenčních hlasů. Jsem rád, že jsme se několikrát osobně potkali a že mi dala naději v budoucnost KSČM.

Vojtěch MIŠIČÁK, člen ZO KSČM 1702 Brno-město