Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda má navrhnout dofinancování sociálních služeb

Vláda, především ministerstva práce a sociálních věcí a financí, se v příštích dnech a týdnech hodně zapotí. Poslanci je kvůli krizovému stavu ve financování sociálních služeb hodně zaúkolovali. Prošla většina jimi připravených usnesení, včetně těch z klubu KSČM.

Zmíněná dvě ministerstva musí do příštího pátku Sněmovně předložit návrh na doplacení dvou miliard korun na sociální služby. Už v úterý by však měla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) poslancům říci, kdy peníze krajům pošle. Sněmovna také požaduje zvýšení cen, které mohou lidé platit za sociální služby. V různých usneseních chce po vládě nebo po ministerstvu práce úpravu vyhlášky se stanovením maximálních úhrad za pobyt a stravování v sociálních zařízeních a za terénní sociální služby.

Maláčová s tím nesouhlasí. Už dříve uvedla, že plnou částku nedokáže už nyní platit pětina obyvatel domovů pro seniory. Poslanci žádají podle usnesení rovněž novelu zákona o sociálních službách, která by vedla k dlouhodobému a předvídatelnému financování těchto služeb. Sněmovna schválila k sociálním službám celkem 13 návrhů usnesení, jak je předložili zástupci KDU-ČSL, KSČM, ANO, TOP 09 a Pirátů. Některá usnesení jsou obdobná k téže věci, liší se například termíny.

Poslanci hlasovali o návrzích na závěr mimořádné schůze k financování sociálních služeb, kterou podnítila pětice opozičních stran. Debata poslanců o problémech s penězi se uskutečnila už ve středu, schůze pak byla přerušena. Podle opozice by stát měl peníze poslat krajům k dalšímu přerozdělení nejpozději do poloviny června, jinak počátkem září hrozí kolaps sociálních služeb.

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny, stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová (KSČM) poukázala na to, že v ČR existuje systém, kde vedle státu, krajů, obcí a soukromého sektoru zajišťují rozhodující podíl sociálních služeb neziskovky. »A tak se odvětví sociálních služeb stalo u nás jedním z nejvíce dynamicky se rozvíjejících, což lze i do budoucna dále předpokládat. Žel máme v republice 14 krajů a také 14 různých přístupů, možná metodik, i když by měli všichni postupovat v souladu se zákony a samozřejmě postupují,« upozornila. I když dochází k pokroku, jsou kraje, kde podle jejích slov musí dávat, nebo mít spoluúčast města 20, někde i 30 procent. »A tím vlastně pak kraj, nebo můžeme říct stát, dále dofinancovat,« dodala.

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny, stínová ministryně práce a sociálních věcí Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Sněmovna hasí požár

Aulická rovněž zdůraznila, že do budoucna také bude třeba v rámci jedné sítě různé služby kategorizovat. »Vím, že se to nerado slyší, ale jsou opravdu služby nezbytné a služby, které jsou sice využívány, ale nemají tu největší prioritu a často se i dublují v činnosti jiných zodpovědných institucí – např. řada poradenství poskytovaných zdarma. Komunitní plány by pak měly plánovat konkrétněji s výhledem, které služby se budou rozvíjet, které stagnovat a které třeba půjdou do útlumu. Ale ne všechna města komunitní plánování mají,« uvedla ve Sněmovně komunistická poslankyně. A poukázala na to, že na druhé straně stále nemáme vyřešený problém hospicové péče, která není zařazena do sociálních služeb, ale sociálně zdravotní pomezí se v ČR stále nepodařilo vyřešit, i když tu byla memoranda ministrů, či neformální pracovní skupiny. Rovněž transformace psychiatrických nemocnic a této oblasti podle Aulické vyvolává potřebu navýšit kapacitu. »Propojení zdravotních a sociálních služeb a úhrady ze stran zdravotních pojišťoven je dalším dlouhodobě diskutovaným oříškem. Je toho hodně, co je třeba konečně dotáhnout až do zdárného konce ke spokojenosti zainteresovaných, ale i k lepšímu a hospodárnému využívání státních a veřejných prostředků,« doplnila s tím, že Sněmovna má nyní uhasit tradiční požár, tedy přesvědčit vládu o nutnosti dofinancování. »Měli bychom se však podívat na problém podrobněji a k tomu směřuje i návrh usnesení KSČM,« uvedla.

Sněmovna z návrhu usnesení KSČM schválila většinu, nehlasovalo se o jediném bodu, protože karlovarská hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) přišla s jeho zpřesněním, a poslanci mu dali přednost.

Schválené požadavky KSČM

Sněmovna žádá vládu, aby uložila MPSV:

1. Neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb.

2. Souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace do 30. června 2019.

3. S dotčenými partnery, zejména Asociací krajů, Svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15. června 2019.

4. Ve spolupráci s garančním sněmovním výborem pro sociální politiku uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona předložit vládě ČR do 30. září 2019.

Na sociální služby dostávají kraje na každý rok peníze od ministerstva práce. Původně pro letošek usilovaly o 20,38 miliardy korun, dostaly 15,12 miliardy. Vláda však následně ještě schválila zvýšení platů a zvláštních příplatků. S výdaji na ně dotační suma nepočítala.

(ku, jad)