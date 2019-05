Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč nejeli po železnici?

Tři konvoje amerických vojáků, kteří se přesouvají přes území ČR na cvičení do Rumunska a Maďarska, byly před polednem zastaveny kvůli komplikacím v dopravě.

Cesta z Prahy do Brna se může protáhnout až o hodiny, varovala policie. Dvě skupiny amerických vozidel byly staženy do Bernartic ve středních Čechách, kde čekaly do večera, jedna skupina čekala ve Staré Boleslavi. Premiér Andrej Babiš v rozhovoru na serveru Blesk.cz označil situaci za krizovou. O situaci jednal s náčelníkem generálního štábu a s ministry dopravy a obrany. »Je to krizová situace, kterou řešíme. Musí opustit dálnici a počkají si do noci,« řekl Babiš. »Oni mají stále poruchy, defekty, a navíc do nich narazil polský kamion,« dodal.

»Řidiči čekají, až američtí chlapci projedou. Ovšem netuší, že naši stavbaři rozhodli: neprojedou. Tak mi řekněte, armádní odborníci: proč nejede konvoj Američanů v noci nebo nejede po železnici? Jde jednoznačně o demonstraci síly. Proti komu? Nám, občanům? Děkuji za takové spojence, ale nechci,« sdělil Haló novinám předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Celkem má konvoj 14 skupin. Ty od rána brzdily dopravu hlavně na dálnici D1 ve směru na Brno, kolony aut se tvořily zejména před omezeními kvůli opravám dálnice. Vojenské vozidlo z konvoje se ráno srazilo s nákladním autem na 34. kilometru dálnice D2 ve směru na Bratislavu. Nikdo se nezranil.

Konvoje se měly podle plánu přesunovat ze Staré Boleslavi přes Prahu a Brno na hraniční přechod v Břeclavi ve večerních a nočních hodinách. Už z Německa ale přijely se zpožděním a vojáci museli ve Staré Boleslavi absolvovat přestávku na odpočinek, řekla v ČT mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. První ze 14 skupin tak podle mluvčí vyjela z Boleslavi ve středu v 19.00, další následovaly se zhruba hodinovými rozestupy. Proto se poslední skupiny dostaly do denního provozu.

České hranice první američtí vojáci s technikou překročili v úterý večer v Rozvadově, odkud postupně zamířili do Staré Boleslavi. Poslední část konvoje měla podle původního plánu opustit Českou republiku odpoledne.

Konvoj má více než 350 kusů techniky a přes 800 lidí. Vojáci cestují v menších skupinách přibližně s hodinovým rozestupem. Předvoj tvořený asi 40 kusy vojenské techniky a více než 70 lidmi projel Českou republikou už o víkendu. Větší konvoje americké armády projíždějí v posledních letech Českou republikou každoročně.

(ng)