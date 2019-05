Ilustrační FOTO - Haló noviny

Spalničky na postupu

V posledních třech letech bylo v 30 zemích Evropy zaznamenáno 44 000 případů spalniček, což představuje »mimořádně" vysoký nárůst« ve srovnání s předchozími třemi roky.

Vyplývá to z průzkumu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), o němž dnes informovala agentura DPA. Nejhůře postiženou zemí je Rumunsko, kde bylo ve sledovaném období od ledna 2016 do března letošního roku registrováno více než 16 000 případů spalniček, následuje Itálie s více než 8000 případy, potom Francie, Řecko a Německo. V ČR se podle zprávy ECDC vyskytlo ve zmíněné době 583 případů nákazy spalničkami. Největší riziko infekce hrozí dětem od narození do čtyř let; do této věkové skupiny spadá 40 % všech případů. Ze zprávy ale také vyplývá, že 29 % případů se vyskytlo u dospělých lidí nad 30 let.

(čtk)