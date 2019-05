Rumunská premiérka Viorica Dancilaová. Ilustrační foto - wikimedia commons

Premiérka obrátila

Rumunská premiérka Viorica Dancilaová po uvěznění šéfa své vládnoucí Sociálnědemokratické strany (PSD) Livia Dragney zásadně obrátila.

Potvrdila tlak, jemuž byla její vláda od autoritářského politického vůdce vystavena, zřekla se kontroverzní justiční reformy, kterou předtím prosazovala, a slíbila zlepšení vztahů s Evropskou unií.

Dancilaová také přiznala, že Dragnea od roku 2017 vyvíjel na vládu tlak při přijímání rozhodnutí. Podle kritiků byl právě on původcem rozsáhlých zásahů do rumunského soudního systému a do systému boje proti korupci, s jejichž pomocí se chtěl vyhnout svému trestnímu stíhání. Dragnea ještě do začátku tohoto týdne platil za nejmocnějšího muže v Rumunsku, byť mu soud kvůli rozsudku v případu volebních podvodů v roce 2016 zabránil stát se premiérem. Dragnea dosud stál v čele vládnoucích sociálních demokratů a byl předsedou dolní komory parlamentu. V pondělí však rumunský nejvyšší soud pravomocně potvrdil trest tři a půl roku vězení, který Dragneovi uložil soud v prvoinstančním řízení za korupci a zneužití pravomocí. Několik hodin po vynesení tohoto rozsudku odsouzeného politika převezla policie do vězení k výkonu trestu. O den dříve už PSD dostala jiný vážný úder, když ve volbách do Evropského parlamentu utrpěla značné ztráty. Získala 23,4 % hlasů. Proti posledním evropským volbám sociální demokraté klesli o více než 14 procentních bodů. Kromě toho v referendu, které se konalo v neděli souběžně s volbami, odmítlo 80 % Rumunů kontroverzní opatření sociálnědemokratické vlády v oblasti justice, jež vyvolala vážné obavy o zachování principů právního státu v Rumunsku.

(čtk)