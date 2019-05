Ilustrační FOTO - Pixabay

Kurdové předali Uzbeky

Kurdské úřady v Sýrii za účelem repatriace předaly 148 uzbeckých žen a dětí příslušníků teroristické organizace Islámský stát (IS) uzbecké konzulární delegaci.

Podle agentury AFP jde o první skupinu uzbeckých občanů, kteří mají být ze Sýrie navráceni do vlasti. Celkem má podle mluvčího místní kurdské vlády severovýchod Sýrie opustit více než 300 Uzbeků. Tisíce cizinců, kteří se přidali k IS, a mezi nimiž jsou také občané západních států, jsou nyní ve vězeních či přeplněných táborech v Sýrii a Iráku. Islámský stát od roku 2014 ovládal sever Iráku a Sýrie. V obou byl vojensky poražen, i když stále působí jeho oddělené buňky. V Iráku se konají procesy s desítkami radikálů. Většina z nich jsou domácí, ale jsou mezi nimi také cizinci. Z Iráku do Turecka bylo ve středu posláno 200 dětí členů IS.

(čtk)