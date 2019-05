FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Experti: Oslabování OSN je chybou

Na krizové jevy ve světě v souvislosti s českou zahraniční politikou se snažili poukázat aktéři diskusního fóra pořádaného Nadací Železná opona v minulém týdnu v Praze. Hosty byli ředitel Zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, bývalý ministr zahraničních věcí Jan Kavan, politolog Zdeněk Zbořil a novinář Zbyněk Fiala.

Jindrák upozornil na všeobecnou krizi hodnot. Sledujeme-li například vojenskou přehlídku na Rudém náměstí v Moskvě při příležitosti Dne vítězství 9. května, pak vidíme, jaké hodnoty Rusové prezentují, s jakou hrdostí, a je to pochopitelné, začal své vystoupení Jindrák. »Když slyším, že v květnu 1945 nás rudoarmějci nikoli osvobodili, ale dobyli, tak mi vstávají vlasy na hlavě,« dodal.

V krizi nejsou jen hodnoty, ale také to, co bylo dosud v mezinárodních vztazích nastaveno, a některé věci, které fungovaly, přestávají fungovat, míní. Jindrák kriticky zhodnotil kroky prezidenta Trumpa k vyvolávání obchodních válek, aktuálně s Čínou, což postihne i ČR.

Trápí ho oslabování role Organizace spojených národů. Potlačování multilaterálních vztahů vede k posilování bilaterálních (dvojstranných) vztahů, které naše země také musí mít dobré. I v rámci EU je třeba hledat vztahy se sousedy, typické jsou formáty V4 či »Slavkov«. Krizovým jevem doléhajícím na EU je, jak uvedl, odchod Velké Británie z Evropské unie.

Vedoucí zahraničního odboru prezidentské kanceláře také informoval, že v červnu se uskuteční druhé kolo platformy Česko-ruské diskusní fórum. Do vztahů České republiky s Ruskem a Čínou, které část politického spektra odmítá, se podle něho promítá »vyřizování účtů«, a někteří postupují podle nechvalného rčení »čím hůře, tím lépe«. ČR je součástí EU a NATO a v mezinárodních vztazích musí vystupovat »já pán, ty pán«, zdůraznil Jindrák. K postoji prezidenta Zemana k Venezuele, což posluchače v zasedačce Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce zajímalo, se vyjádřil neurčitě tak, že »kopírujeme pozici velkých hráčů« a »jsme součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU«.

Kavan: Írán nepodlehne

Někdejší předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan se právě v předvečer diskusního fóra vrátil z Íránu, proto se ve svém příspěvku zaměřil na tento stát. Odsoudil Spojené státy, které jednostranně vypověděly smlouvu s Íránem o jeho jaderném programu, i jimi vyhlašované, stále se zostřující sankce. Sekundární sankce se vztahují už i na firmy spolupracující s Íránem, evropské banky jsou podle jeho slov pod obrovským americkým tlakem a blokují byť jen zakládání účtů íránských studentů. Označil to za další případ porušování mezinárodního práva.

Tak jak Kavan zná tuto zemi z četných návštěv, považuje za naivní, že by pod tlakem sankcí íránské vedení opustilo své pozice. »Vzdát se jakéhokoli vlivu v regionu Íránci také nemohou,« kroutil Kavan hlavou nad naivitou americké administrativy či poradců prezidenta. Například poradce John Bolton se domnívá, že pokud dojde ke zbídačení íránského obyvatelstva, Íránci vyjdou do ulic a svrhnou tamní vládu. Nikoli, odmítl to Kavan - obyvatelstvo se semkne, případně se mohou k moci dostat revoluční gardy, které jsou dvojnásob protiamerické. Vojenské řešení napětí ve vztazích s Íránskou islámskou republikou zcela odmítl.

Kavan kvituje, že prezident i premiér ČR jsou pro rozvoj česko-íránských obchodních vztahů, ovšem někteří úředníci na MZV tomu prý nepomáhají, »íránští podnikatelé žádající o české vízum mají smůlu«. Příznačné je, jak uvedl Kavan, že USA kritizují Írán, ale Saúdskou Arábii nikoli, neboť Saúdové jsou jejich spojenci. »V Saúdské Arábii není demokracie ani v té podobě jako v Íránu. V Íránu je totiž aktivní občanská společnost.« I Kavana mrzí, že role OSN je oslabována.

