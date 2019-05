FOTO - Pixabay

Filipíny donutily Kanadu vzít si svůj odpad

Filipíny vracejí do Kanady desítky nákladních kontejnerů s odpadem, kvůli kterému obě země několik let vedly diplomatický spor.

Soud na Filipínách v roce 2016 označil dovoz 2400 tun odpadu z Kanady za ilegální. Byl špatně označen jako plast určený k recyklaci.

Kanada tvrdí, že v případě vývozu tohoto odpadu šlo o soukromou obchodní transakci, která se uskutečnila bez svolení vlády. »Kanadská vláda podniká všechny kroky k tomu, aby zajistila bezpečnou a k životnímu prostředí ohleduplnou dopravu a likvidaci tohoto odpadu v Kanadě,« uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí tohoto severoamerického státu.

Filipíny obvinily Kanadu, že celou věc zdržuje, a filipínský prezident Rodrigo Duterte, známý svojí výbušnou povahou a slovními výpady proti západním zemím, vyhrožoval, že Kanadě vypoví válku, vysype odpadky před její ambasádou v Manile nebo osobně popluje se sporným odpadem a vyhodí ho v kanadských vodách. Také nedávno odvolal filipínské diplomaty z Kanady.

Mluvčí Duterteho uvedl, že doufá, že vztahy obou zemí se nyní vrátí k normálu. Ministr zahraničí Teodoro Locsin prohlásil, že diplomaté, kteří byli na protest z Kanady staženi, se tam nyní vrátí. Na svém twitterovém účtu šéf filipínské diplomacie zveřejnil fotku kontejnerové lodě plující s odpadem do Kanady a připojil k ní pozdrav: »Baaaaaaaa bye«.

Filipíny jsou další zemí jihovýchodní Asie, která tvrdí, že ji vyspělé státy využívají jako smetiště. Malajsie, do které po Číně míří největší množství vyhozeného plastu, nedávno uvedla, že bude vracet odpad do zemí jeho původu. Většina plastů, které se do Malajsie dostávají, pochází z rozvinutých států a je kontaminovaná, nekvalitní a nedá se recyklovat. »Rozvinuté země musejí odpovídat za to, co posílají,« řekla agentuře Reuters ministryně životního prostředí Yeo Bee Yinová. Některé země navíc podle ní porušují Basilejskou úmluvu OSN o přeshraniční přepravě nebezpečného odpadu.

Malajsijské úřady už poslaly zpět do Španělska pět kontejnerů s kontaminovaným plastovým odpadem, který byl do země propašován. Další nerecyklovatelný náklad odešle země do USA, Británie, Japonska a Austrálie. V době mezi lednem a červencem 2018 se do Malajsie dostalo 456 000 tun plastového odpadu.

(čtk)