FOTO - Pixabay

Místo EET poslanci řešili Agrofert

Dolní parlamentní komora absolvovala další kolo schvalování návrhu zákona, který rozšiřuje elektronickou evidenci tržeb (EET) do dalších oborů podnikání. K závěrečnému hlasování se poslanci ani tentokrát nedopracovali, uskuteční se pravděpodobně příští týden ve středu.

Celkem se musí poslanci vypořádat s více než osmi stovkami pozměňovacích návrhů. Již ve středu, kdy rozhodování o pozměňovacích návrzích začalo, odhlasovali zhruba třetinu z nich. Kromě jiného rozhodli o tom, že část podnikatelů bude moct evidovat tržby v tzv. zvláštním režimu, to znamená bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek, že evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb vždy od 18. do 24. prosince a schválili také úpravu, podle níž budou zařazeny do nejnižší desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty i elektronické knihy a audioknihy.

Páteční hlasovací maraton Sněmovna zahájila verdiktem o dvou úpravách, které ve středu nedopatřením přeskočila. Zamítla návrh Piráta Mikuláše Ferjenčíka, aby tržby nemuseli evidovat prodejci vánočních stromků a jmelí a velikonočních pomlázek a kraslic.

Druhý úvodní pozměňovací návrh patřil do série více než 770 úprav podaných ODS, které se týkají vyřazení oborů ekonomických činností podle úřední klasifikace z EET. Zatím všechny návrhy na vyřazení oborů poslanci zamítli.

Na středu, kdy budou ve schvalování návrhu na rozšíření EET poslanci zřejmě pokračovat, jim zbyla ještě více než půlka pozměňovacích návrhů. Páteční jednání totiž ovlivnila informace o výsledcích auditu Evropské komise kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Sněmovna projednávání evidence tržeb přerušila a jednací den předčasně ukončila.

Dosavadní jednání o předloze provází rozsáhlá kritika opozičních stran. Opoziční poslanci například zpochybňovali dosavadní přínosy EET nebo budoucí rozšíření na řemeslníky. Zamítnutí návrhu ani zrušení elektronické evidence tržeb jako celku ale neprosadili. Koaliční strany hájí EET argumenty o narovnání podnikatelského prostředí a o lepším výběru daní.

Změny, které by měly uspět:

*Novela rozšiřuje evidenci tržeb na další obory, které jí dosud nepodléhaly. Půjde hlavně o služby řemeslníků, ale třeba i lékařů, advokátů, podnikatelů v zemědělství a podobně.

*Evidenci budou podléhat pouze tržby na území ČR.

*Část podnikatelů bude moci evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek, které si vyzvednou na úřadu. Nesmí mít víc než dva zaměstnance a nesmí být plátci daně z přidané hodnoty. Jejich roční hotovostní tržby nesmí překročit 600 000 korun.

*Z povinnosti evidovat tržby novela vylučuje osoby nevidomé nebo těžce hluchoslepé.

*Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby.

*Na návrh vlády se do desetiprocentní sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, opravy oděvů, kol nebo kadeřnické služby.

*Do desetiprocentní sazby DPH se přesunou i audioknihy a elektronické knihy.

(jad, ku)