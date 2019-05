Ke kritické situaci financování sociálních služeb

Poslanecký klub KSČM vydal tiskovou zprávu týkající se financování sociálních služeb. Přetiskujeme ji v plném znění:

Sociální služby musí být co nejdříve dofinancovány. Momentálně chybí minimálně dvě miliardy. Nechceme zázrak. Chceme zachovat minimální funkčnost systému. Pokud nejsou ministryně práce a sociálních věcí a ministryně financí schopny se dohodnout, je to smutné. Pokud jim jde ale opravdu o občany České republiky, měly by se k tomu konečně obě postavit čelem. Po usneseních, která byla přijata, už budou situaci muset řešit. KSČM mimo jiné žádá vládu, aby uložila MPSV projednat nad rámec připomínkových řízení s dotčenými partnery, zejména asociací krajů, svazem měst a obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15. 6. 2019. Nutná je také novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souladu s usnesením komise Rady asociace krajů ze dne 28. února 2019. Prostě jsme opět ukázali, že jsme tady opravdu pro lidi.

Poslanecký klub KSČM