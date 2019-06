Podle činů, ne podle slov

Na interview Josefa Skály k volbám zveřejněném ve Sputniku jsem reagoval na Twitteru klasickým citátem, který si dovolím opakovat. »Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mne, zahyneš.« Ano, mnoho lidí, buď malověrných, nebo těch, kteří za mrzký peníz jsou schopni zradit nejen myšlenku, ale i své přátele, odešli v minulosti z komunistické strany. Možná na chvilku byli na výsluní a převzali svůj jidášský groš, ale pak přestali kohokoli zajímat, protože nic, nejen pro společnost, ale ani pro komunistickou stranu, neudělali. Komunistická strana ale zůstala a dál pracovala a pracuje pro ty nejpotřebnější. Rozhovor pana Josefa Skály je pro mě mlácení prázdné slámy, které by mělo jen jemu a několika členům jeho tzv. »frakce« asi přinést výhody dílčích funkcí (trafiky) od antikomunistů.

Problém je v tom, že práce a volební výsledky pana Skály neoslovují občany naší země, nerozšiřují počet voličů KSČM a už vůbec ne růst autority strany ve společnosti. To lze měřit např. volebními výsledky a mohu je připomenout. Pan Josef Skála kandidoval již několikrát.

V roce 2014 – do Evropského parlamentu – získal jen 766 preferenčních hlasů. V roce 2017 – do Parlamentu ČR – jako místopředseda KSČM získal 2631 hlasů – tj. o polovinu méně než Jiří Dolejš, který přeskočil o 2,5 tisíce hlasů »jedničku« kandidátky KSČM M. Semelovou a získal jediný mandát pro KSČM a stal se poslancem. V roce 2018 ve volbách do městského zastupitelstva na Praze 2 – získal jen 392 preferenčních hlasů a na Praze 2 nebyl nakonec nikdo z KSČM zvolen zastupitelem…

Jinými slovy, sám dopadl vždy velice žalostně (!!!). A pro KSČM neměla jeho kandidatura potřebný přínos, naopak spíše některé občany od volby naší kandidátky odradil. Jak se může srovnávat s Kateřinou Konečnou, která si »odpracovala« desetitisíce preferenčních hlasů?

Za sprostotu a nehoráznost považuji Skálovu velkou kritiku Arťoma Korjagina, který získal v roce 2018 ve volbách do městského zastupitelstva (Praha 10) 1304 preferenčních hlasů…! Tedy více než trojnásobek hlasů, které přinesl J. Skála. Mladý, nezkušený, v podstatě začínající politik, který ale u voličů získal větší podporu. Toho si dovolí kritizovat! Asi proto, že nežvaní a odpracoval si to. Nemám zájem se zabývat ostatními planými řečmi a rozvracením strany, které si vzal pan Skála za své. Dovolím si jen zveřejnit své krédo, kterého se dlouho držím ve své práci: »Pokud se chce někdo znemožnit, rád mu to umožním.« Ono to je někdy zdlouhavé, ale účinné. Já nemám rád řeči, za kterými není práce. Na řeči bez odvedené práce doplatili nejen naši předchůdci, ale i jiné strany a hnutí, které tady byly na jedno použití.

KSČM není na jedno použití, je trvalou a respektovanou součástí české, evropské, ale i světové politické scény.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM